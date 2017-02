Albentosa: "Estamos cerca del descenso y hay que ganar"

Google Plus

Albentosa, en rueda de prensa. Imagen: R.C.Deportivo

El defensa atendió a los medios de comunicación tras el entrenamiento matutino y habló sobre su vuelta a la titularidad y la delicada situación del equipo.

Albentosa se mostró contundente y espera que el equipo comience a conseguir victorias para alejarse del descenso. "Hace falta una victoria, como pasó en diciembre contra la Real", declaró. Reconoció "falta de oficio" en el equipo e incidió en ser un equipo más serio durante los noventa minutos: "Tenemos que tener más mala leche, saber tener pérdidas de tiempo o parar los partidos y nosotros en esa faceta no lo hacemos nada bien". El "6" blanquiazul achaca la derrota de San Mamés a falta de contundencia. "El Athletic estaba bien atado y nos metieron dos goles de la nada y tenemos que mirarnos cada uno nuestros errores, hicimos muy pocas faltas para cortar contrataques".

Raúl tuvo elogios para el Alavés, al que considera "equipo revelación": "Es un rival que está haciendo una gran temporada, pero podría ser perfectamente de nuestra liga ". Para Albentosa, la necesidad blanquiazul se tiene que hacer notar en los próximos partidos. "Hay que sacar seis puntos contra Alavés y Leganés, cada partido es una final y diferente". En cuánto al equipo vitoriano, admitió tener mérito por venir de segunda división: "Es un equipo que hace las cosas bien en el campo, es digno de admirar de un equipo que acaba de ascender, que haga esos partidos y esos números".

"Juega quién decide el míster, nadie juega por decreto"

El ex del Eibar desmintió que su suplencia en anteriores encuentros fuese por problemas físicos y acepta las decisiones del míster: "Empecé jugando y estuve tres partidos sin jugar, había gente que pensaba que jugaba porque era amigo del entrenador".

El zaguero también habló de la acumulación de partidos que se le avecina al equipo. "Hay bastante plantilla para afrontar el calendario que viene, comentábamos en el vestuario que parece esto Europa League", dijo al respecto.

Por último, Albentosa no ha querido hablar sobre los árbitros, ya que hay cierta indignación con el segundo gol de Aduriz, que parecía estar en fuera de juego. "No quiero que me multen, te fastidia, pero esa jugada es difícil de ver y en esta ocasión era complicado".