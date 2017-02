Debate: ¿Quién debe situarse en la banda izquierda?

Google Plus

Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL)

Son muchos los hombres que han pasado por la banda del Deportivo esta temporada. Desde Babel a Emre Çolak pasando por Luisinho o Marlos Moreno. Para el partido contra el Alavés, el detabe está más abierto que nunca, con la vuelta de Bruno Gama y Kakuta recuperando su forma física. Además, en la quiniela puede entrar Luisinho, quien últimamente parece haber perdido terreno en su batalla con Fernando Navarro por el lateral izquierdo, pudiendo situarse por delante para cerrar las subidas del lateral contrario.

Con Carles Gil como fijo por un lado, surgen tres candidatos para un puesto en el otro extremo, ¿Quién debe situarse en la banda?

Kakuta (Antón López)

Tras el regreso de Fayçal de la Copa África, Garitano cuenta a día de hoy con todos los hombres de la parcela ofensiva a su disposición, lo que le supone un problema a la hora de decidir el hombre que acompañará a Carles y Çolak en la zona de tres cuartos; ¡bendito problema! Está claro que ese hombre debe ser Gael Kakuta. Marlos y Bruno Gama no están rindiendo al nivel que se esperaba de ellos a comienzos del campeonato y a día de hoy no cuentan con el apoyo de gran parte de la grada de Riazor tras el nivel tan bajo que han demostrado en el transcurso de la campaña vigente. El recién incorporado Ola John, como bien ha reconocido el propio técnico, aún no está preparado para salir de inicio en Liga. Por lo que solo quedan Luisinho y el francés Kakuta.

El Deportivo Alavés es uno de los equipos más defensivos de la competición y el Dépor está en una situación crítica en la que tiene que salir desde el inicio con todas sus armas para destruir el muro vitoriano y poder anotar el primer gol cuanto antes. Por esta razón Kakuta debería salir de inicio. Como ya demostró en su etapa en Vallecas y en los pocos minutos que jugó en Ipurúa, es un jugador eléctrico perfecto para jugar al espacio y con mucho recorrido que aporta mucho trabajo a lo largo de la banda. Se caracteriza por su facilidad para el regate y su verticalidad, lo que le hace un jugador muy peligroso capaz de aguantar el balón para dar oxígeno al equipo, sin embargo la entrada de Luisinho podría mermar mucho al equipo ofensivamente (debido a su carácter más defensivo que el del extremo francés) lo que supondría un gran riesgo jugar con un lateral con las necesidades ofensivas que viene sufriendo el equipo últimamente.

Luisinho (Jose Souto)

A Gaizka Garitano le vuelven a surgir problemas en las bandas, pero por un motivo diametralmente opuesto al que se le planteó en el mes de enero. Y es que tras una época de acusada escasez de efectivos en banda, ahora hay "overbooking" para intentar tapar el hueco que dejo Ryan Babel, dando por hecho que Carles Gil ocupará el carril diestro.

Y seguramente la mejor opción sea Luisinho. Si se piensa en sus competidores están Marlos Moreno, que ha demostrado sobradamente que no cuenta con las habilidades para partir de inicio en el 11 deportivista, a Bruno Gama, que aunque deja algún que otro destello no acaba de ser el futbolista que encandiló a la afición deportivista en su primera estancia en A Coruña. Por otro lado están Ola John y Gaël Kakuta. Si bien este último dejó pinceladas de genialidad en sus primeros minutos como deportivista, en Bilbao dejó claro que le falta forma para llegar a los últimos minutos con gasolina suficiente, en cualquier caso hay que tener en cuenta que ambos se acaban de incorporar a la disciplina blanquiazul y quizá requieran de un tiempo para coger el tono físico y adaptarse tácticamente a lo que quiere Gaizka Garitano, algo que Luisinho tiene más que asimilidado.

Pero es que además Luisinho ya ha demostrado en sobradas ocasiones que rinde de maravilla en esa posición. Tiene una vocación ofensiva que está fuera de toda duda y además conoce los automatismos defensivos necesarios para ayudar en defensa a Fernando Navarro, dando un perfil de jugador mucho más completo que cualquiera de sus competidores por un puesto en el once. Además, Luisinho cuenta con un guante en la pierna izquierda. Si fuese necesario buscar el balón al área con centros, sin duda Luisinho es uno de los jugadores a tener más en cuenta. Buena conexión ha hecho el portugués con Joselu Mato cuando ambos han coincidido en el verde gracias precisamente a la habilidad del luso colocando balones en el área.

Por último Luisinho siempre ha cumplido con creces lo que se le ha exigido a lo largo de toda la campaña y nada invita a pensar que en el próximo encuentro del Deportivo vaya a cambiar la dinámica.

Es por esto que el '16' debe ser el acompañante en bandas de Carles Gil frente al Alavés.

Bruno Gama (Anxo rei)

El Dépor necesita que sus bandas empiecen a carburar y debe empezar por situar a Bruno Gama de titular. El portugués se perdió el último encuentro, en San Mamés, tras diversas actuaciones un tanto discretas pero con grandes acciones, recordando al Bruno de antaño. Su temporada va, aunque lentamente, hacia arriba. Es un jugador que está en forma, descansado, acoplado al equipo y con buen tono físico. Cualidades que por el momento no tienen las últimas incorporaciones, Ola John y Kakuta.

El portugués es el hombre ideal para enfrentarse al Alavés, conjunto al que ya marcó un golazo en Copa del Rey. Su dinamismo puede servir para abrir la defensa vasca con una jugada suya y crear una ocasión de la nada, algo a tener en cuenta a la hora de enfrentarse ante uno de los equipos que mejor defienden de la Primera División.

El atacante luso se encuentra en una situación en la que debe ir hacia delante, dar un paso más en su mejoría y confirmar que el Bruno que maravilló a Riazor en su primera etapa como deportivista no ha desaparecido, sino que está a punto de regresar. Y no hay mejor oportunidad que ante el Alavés, con los últimos fichajes todavía sin capacidad para completar el partido y ante un rival al que ya le ha marcado, mostrándose como un desatascador en aquel encuentro que el Dépor perdía por cero a dos y no lograba llegar al área contraria.

Bruno Gama está plenamente acoplado al equipo, en forma y es una buena opción para abrir la defensa rival, como ya demostró en el último partido entre Deportivo y Alavés en Riazor. Por estas razones el luso debe ser el jugador titular en la banda, siendo el homónimo de Carles Gil.