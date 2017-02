Deportivo - Alavés: puntuaciones del Dépor, jornada 23 de La Liga

Google Plus

Imagen: RC Deportivo

El Deportivo regresaba a Riazor tras tres partidos seguidos fuera de casa y sin haber ganado todavía en lo que va de 2017. Y seguirá así. Los de Garitano completaron una buena primera parte, gozando de varias ocasiones claras pero no fueron capaces de concretar ninguno, yéndose con el marcador inicial al descanso.

Dicen que quien perdona lo acaba pagando y así fue. En el minuto 68, tras un polémico penalti, Manu García hacía el uno a cero y destrozaba a un equipo que no supo reponerse de semejante golpe. El Dépor fue incapaz de manejar bien los más de 20 minutos que restaban de encuentro y, pese a contar con alguna ocasión más, se fue a los vestuarios sin marcar ningún gol y cosechar, por tercera jornada seguida, una derrota.

A continuación, la valoración que VAVEL otorga a cada uno de los jugadores deportivistas participantes en el choque.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Gaizka Garitano

4 | El técnico vasco realizó varios retoques en el once, con buenos y malos resultados. Sus cambios a lo largo del partido no fueron acertados y el equipo acabó siendo dominado en el centro del campo. Empieza a estar en la cuerda floja.

Lux

7 | El arquero argentino volvió a la titularidad y lo hizo con una buena actuación. Realizó alguna intervención de mérito y estuvo muy metido en el partido portando el brazalete de capitán. Nada pudo hacer en el tanto del Alaves, desde los once metros.

Juanfran

6 | Partido irregular de Juanfran, que llegó a sufrir en defensa, especialmente en la segunda parte. Como siempre, se incorporó al ataque creando peligro en varias de sus llegadas.

Sidnei

6 | El central brasileño completó un buen encuentro pese a que en momentos se vio sorprendido por el ataque rival. Tuvo la oportunidad de adelantar a los suyos pero su remate se fue alto.

Albentosa

4 | Le ganaba la partida por segunda jornada consecutiva a Arribas y fue incapaz de refrendarlo con un buen partido. Sufrió de nuevo en la salida del balón y, especialmente, con la velocidad de Deyverson.

Luisinho

5 | El luso regresaba al once para otorgar mayor caracter ofensivo al equipo. Se sumó al ataque con cierto criterio aunque no tuvo suerte. En defensa no realizó un mal encuentro aunque perdió la partida más de una vez contra su rival.

Borges

3 | Mal encuentro del tico en la medular. Celso fue de más a menos hasta ser un fantasma en el centro del campo, sin intervenir en el juego ni en la presión coruñesa. Acabó siendo sustituido.

Guilherme

4 | Empezó bien el choque, repartiendo balones, defendiendo y abarcando campo. Con el paso de los minutos perdió presencia y en la segunda parte acabó viéndose superado por el medio del campo alavesista.

Bruno Gama

5 | Intermitente. El extremo luso protagonizo varias acciones de calidad así como otras en las que no consiguió concretar. Ayudó de manera eficaz en defensa, cerrando las subidas de Theo Hernández.

Kakuta

5 | Como en la anterior jornada, de más a menos. Sigue dejando detalles y aportando más, poco a poco. Acabó el encuentro fundido.

Çolak

6 | El jugador con más criterio y visión en el ataque deportivista. Constantemente deshaciéndose de su marcador gracias a su indudable calidad. Sin embargo no consiguió crear peligro claro ante la meta de Pacheco.

Andone

5 | Peleón como siempre y muy dinámico. Aún así no estuvo acertado con el balón ni gozó de oportunidades para aumentar su renta goleadora con la camiseta del Deportivo.

Carles Gil

4 | Entró en la segunda parte y no fue capaz de influir demasiado en el juego herculino. Siempre desde la banda hacia el centro, colaboró en la creación y el manejo de balón.

Joselu

3 | El jugador de Silleda fue incapaz de conectar bien con el esférico. No tuvo ninguna acción determinante en los minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

Fajr

S.C. | Sin tiempo.