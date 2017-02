El Dépor B sube hasta el segundo puesto

Google Plus

ÁRBITRO: JULIO JOSÉ MARTÍNEZ BARRAL (COLEGIO GALLEGO). AMONESTÓ A LOS LOCALES Y LOS VISITANTES BLAS, ÁLVARO QUEIJEIRO, EDU EXPÓSITO, CARLOS LÓPEZ, BORJA DOMINGO Y BORJA GALÁN.

RC DEPORTIVO B: ÁLEX COBO, BLAS, QUIQUE FORNOS, NACHO MONSALVE, LUCAS VIÑA, EDU EXPÓSITO (ÁNGEL FERNÁNDEZ, MIN.85), CARLOS LÓPEZ, ÁLVARO QUEIJEIRO, JORGE CARREÓN (MANU MOLINA, MIN.89), ÁLEX CORREDERA (BORJA DOMINGO, MIN.72) Y BORJA GALÁN.

El Fabril ha vuelto a ganar una vez más. Y es que ya van 16 veces que el filial del Deportivo de La Coruña sale victorioso en el total de 26 encuentros que ha disputado esta campaña. Los herculinos ganaron la pasada jornada a la SD Órdenes en el Mundo del Fútbol de Abegondo, pero el anterior fin de semana habían caído derrotados por primera vez tras nueve jornadas invictos ante el Arosa SC. Lo hicieron con un contundente tres a uno con un único gol deportivista también del catalán Álex Corredera. A pesar del tropiezo, la racha fabrilista venía de ser más que brillante para enfrentarse al Villalonga: ocho victorias de los últimos once encuentros.

Por su parte, los de Antonio Fernández llegaban al choque con una progresión mucho más irregular que los jóvenes del filial blanquiazul. De sus últimos cuatro choques, han logrado únicamente sumar cuatro puntos: dos derrotas ante el Choco y el CCD Cerdeda, una victoria frente al Negreira y unas tablas sin goles contra la Unión Deportiva Barbadás. Por todo esto, los de Villalonga pretendían volver a la senda de la victoria en su partido contra el Fabril aprovechando la ventaja de jugar en su coliseo. Pero nada más lejos de la realidad. Por la mínima, pero los herculinos se llevaron los tres puntos a Abegondo.

Ventaja blanquiazul en el primer tiempo

El Dépor B no tardó en avisar de que iba a por la segunda victoria consecutiva. Lo hizo de la mano de Álvaro Queijeiro en el minuto cuatro con un disparo desde el borde del área. El Villalonga era el que tenía el balón en los primeros minutos del encuentro, pero el Fabril salía rápido cuando robaba el esférico. Con la posesión de los locales, su primera llegada fue en el minuto diez a través de un pase en profundidad que acabó en las manos de Álex Cobo. Tuvo tres ocasiones el Fabril muy similares: subida de los laterales para poner centros que no encontraban rematador. Pero poco tardó el Fabril en hacer sus llegadas efectivas. En el minuto 22 tuvo lugar una gran jugada colectiva: pase entre líneas de Lucas Viña a Edu Expósito que este centra raso dentro del área para un Borja Galán que la deja pasar para permitir que Álex Corredera remate desde el pico del área pequeña. Jugadón y gol del catalán para poner por delante a los deportivistas.

Pasada la primera media hora, volvió a aparecer Borja Galán para robar el esférico a los centrales locales, pero no consiguió irse de ellos. Tras esto, el Fabril hizo una buena contra, pero Parada hizo una gran salida y despejó a córner con poca historia. Un Galán en punta recibió el balón con el disparó desde fuera del área con un tiro que acabó dando en el palo. Tras las ocasiones deportistas llegó una de los locales: un centro del Villalonga terminó dando en la madera de la portería de un Cobo superado. Fin de una primera parte que terminó con susto.

Segunda parte sin goles

La segunda parte también comenzó con llegada del Fabril. Una buena combinación por la banda izquierda hizo llegar a los visitantes a la portería de Parada, pero el disparo final de Corredera es despejado por un defensa local. La siguiente ocasión más clara no llegaría hasta el minuto 55, cuando Borja Galán casi se queda solo ante el guardameta del Villalonga. Poco después la tuvo el conjunto de Antonio Fernández tras un mal despeje del Fabril cerca de la portería de Cobo, pero apareció Lucas Viña para poner remedio y despejarla desde el área pequeña. Se fueron sucediendo llegadas de los locales, pero en pocos apuros pusieron al portero fabrilista. Los celestes metieron intensidad al juego y el Fabril comenzó a sufrir para quitar el balón de su campo.

En los últimos minutos, las llegadas del Deportivo B fueron protagonizadas por ambos Borjas: Galán y Domingo. El valenciano, que entró para sustituir a Álex Corredera en el minuto 72, tuvo dos claras ocasiones de gol tras su entrada, pero ninguna consiguió penetrar en la portería de Parada. También la tuvo Jorge Carreón con un disparo que fue a córner. Poco más hasta el pitido final en unos últimos 45 minutos en los que no se movió el marcador.

La próxima semana Abegondo vivirá un encuentro de altura: el Fabril recibe al Rápido de Bouzas de Patxi Salinas, equipo al que los coruñeses pueden arrebatarle el liderato en caso de salir victoriosos. Pero para eso habrá que esperar al próximo 26 de febrero a las 12.00h de la mañana.