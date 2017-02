Conociendo al enemigo: un Leganés reforzado

Google Plus

Once inicial del Leganés en un partido en Butarque. Fuente: La Liga Santander

El Leganés recibe este sábado al Deportivo en una final por la permanencia en Primera División. Ambos conjuntos están fuera del descenso, pero se encuentran en peligro de caer en ellos.

Los visitantes aún no han ganado en lo que va de año y el club pepinero viene de hacer un muy buen papel en el Camp Nou. Se han reforzado de maravilla en invierno, y quieren que lo del pasado fin de semana no sea un espejismo.

Débiles en Butarque

Un equipo que quiere lograr la permanencia y vive para ello, tiene que hacer de su estadio un fortín para lograr los puntos necesarios para no pasar apuros. El "Lega" no está siendo capaz de conseguir esto, y Butarque no asusta a los rivales.

Tan solo una victoria como local en lo que va de temporada Desde el 21 de noviembre el Leganés no gana en su casa. Fue contra el Osasuna, en un partido en el que los locales vencieron por dos goles a cero. Esa ha sido la única victoria del Leganés como local en toda la temporada, y ha recibido alguna que otra goleada como la del Barcelona (1-5), o derrotas contra rivales directos como el Sporting de Gijón (0-2).

El equipo que más ha fichado en invierno

El equipo madrileño ha hecho nada más y nada menos que ocho fichajes en el mercado invernal. Sobre todo, el club pepinero ha tratado de reforzar el ataque, debido a la falta de gol que acusa el equipo desde principio de temporada.

Así, los fichajes de Samu García, El Zhar o Alberto Bueno tratarán de hacer al Leganés un equipo más fuerte ofensivamente. A parte, han fichado a Champagne y a Herrerín, que ya empezó la temporada como cedido procedente del Athletic, para resolver el problema de la portería, a Tito, del Granada, y a Siovas y Morán.

Casi todos estos jugadores han llegado al equipo en forma de cedido por las limitaciones económicas del club.

Jugadores destacados

Mantovani

La prolongación del entrenador en el campo. Mantovani es todo un motivador, y vale la pena escuchar cada charla que el capitán da al resto de su equipo en el vestuario antes de cada partido. En el campo aporta seguridad y firmeza en defensa.

Gabriel

Es el jugador que aporta más calidad al centro del campo pepinero. Su zurda brilla en Butarque y se está convirtiendo en uno de los jugadores más importantes del equipo.

Guerrero

El delantero ex del Sporting hace honor a su apellido, ya que se mata en cada partido peleándose con los centrales. Lleva un total de 3 goles y es la referencia del Leganés en la punta.