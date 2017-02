Borges: "Leganés es una final que tenemos que ganar"

Google Plus

Imagen: RC Deportivo

El jugador blanquiazul habló sobre su estado físico y repasó la delicada situación del equipo

Borges se mostró ambiguo y no sabe aún si podrá estar el sábado en Butarque: "El tobillo va mejor de como lo tenía, es complicado decir para cuando puedo estar, pero yo soy optimista", declaró. Mañana va haber una prueba con el readaptador y a partir de ahí se hará una valoración, el futbolista dice que "van aguardar hasta el último momento".

Después del entrenamiento, la plantilla se reunió en el vestuario con el presidente Tino Fernández, una charla "muy positiva" para Borges, ya que para el "tico" es bueno contar con el respaldo del club: "Las charlas con el presidente siempre son buenas, es bueno saber que la gente está presente en momentos de alegrías y también de baches". Celso se refirió a mensajes de ánimo y desmintió que fuese una reprimenda por la situación del equipo: "No fue una bronca, el presidente nos ha hecho saber que está seguro de que podemos sacar esta situación adelante y que está con nosotros".

"Estamos ya en el mar del postivismo"

El "22" blanquiazul quiso pasar página tras los últimos traspiés y centrarse en los próximos partidos: "Lo del Alavés ya pasó, estamos ya en el mar del positivismo, lo que pasó ya es historia y a por el siguiente", declaró.

El centrocampista reconoció que el Leganés será un rival difícil: "Lo hicieron bien en Barcelona, las incorporaciones que han hecho son buenas, son un equipo ordenado y que penaliza tus errores ". Aunque para Celso, lo importante es centrarse en ellos mismos: "Sea el rival que sea hay que tomarlo partido a partido y tiene que ser una final, tenemos que plasmar el buen juego en un buen resultado".

Por último, Borges habló sobre el interés del Barcelona en su compañero Juanfran: "Ha hecho las cosas muy bien para despertar un interés de ese tipo, hay cosas que pasan y es porque ha hecho un buen trabajo ". No obstante, el "tico" y sus compañeros no saben que pasará con el futuro de su compañero: "Queremos que se quede, pero no sabemos que pasará".