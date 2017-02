Repaso de la trayectoria de Pablo Insua en la presente campaña

Google Plus

Pablo Insua en un partido con el C. D. Leganés | Fuente: @insua93

Pablo Insua Blanco está disputando esta temporada su segunda campaña como pepinero. El central de Arzúa defiende, en calidad de cedido, por el Deportivo de La Coruña, los colores de C. D. Leganés. El equipo del sur de Madrid está colocado en 17ª posición, una sobre el descenso y una por abajo del Deportivo (con un punto menos). La cercanía en la clasificación hace del choque de este fin de semana (Leganés-Dépor), una final para ambos conjuntos. Un choque que el central Pablo Insua vivirá (desde la grada, por la conocida como 'cláusula del miedo'), probablemente con intereses compartidos.

En el presente artículo, repasamos la trayectoria durante esta temporada del Káiser arzuano. Recordamos que el año pasado se hizo sin problemas con el puesto titular en la zaga pepinera y que fue el héroe del ascenso del Leganés, logrando el único tanto en el partido decisivo que consolidó a los de Asier Garitano en el segundo puesto (ascenso directo). El objetivo principal del central, así como del Deportivo, era que Pablo se consolidase en la categoría reina del fútbol español, y por el momento lo está logrando. Es visto que tiene clase de sobra y contundencia para triunfar en la mejor liga del mundo.

Pablo Insua con la selección española. Fuente: Sefutbol

Participante en la selección española sub-19, y campeón de Europa con la misma, Insua está llamado a ser uno de los mejores centrales de España, ayudado también por su gran margen de mejora y su edad (tan solo 23 años). En los dos primeros partidos de La Liga Santander, Insua comenzó desde el banquillo, entrando en los minutos finales para dar contundencia al Lega. Sus actuaciones convencieron a Asier Garitano para partir desde el inicio, y la tercera y cuarta jornada se hizo con el puesto de titular en la zaga. El quinto partido resultó ser contra el Deportivo, que por dicha “cláusula del miedo” no pudo disputar. Este partido fue un punto de inflexión, pues hasta la décima jornada no volvió a conseguir partir desde el once inicial.

Volvió contra la Real Sociedad, y desde aquel partido mostró el porqué de su titularidad. El buen juego de pies, la contundencia y el juego aéreo son sus puntos fuertes. Desde aquel partido, todos los de Liga los comenzó desde el once titular, exceptuando el último, el del F. C. Barcelona. El fichaje invernal, Siovas, partió en esta ocasión desde el principio. Aun así, Pablo Insua entró para afianzar la zaga del Leganés, que casi da la campanada en el Camp Nou, perdiendo con un gol de penalti en los minutos finales.

Insua en una disputa de un balón con el R. C. Deportivo. Fuente: @insua93

Estos datos, sumados a su primer gol en la mejor Liga del mundo frente al Alavés, hacen de su futuro cercano y lejano algo en lo que poner un ojo, ya que con sus buenas actuaciones muestra su gran potencial. Ahora toca un fin de semana de descanso, y para la próxima semana volverá al trabajo tratando de convencer al entrenador vasco de que es el jugador que conviene a sus intereses. Falta por ver su futuro, la gran incógnita. Probablemente el Leganés pujará por el arzuano, quien vive un momento dulce en el sur de Madrid. Por otra parte, su deseo de triunfar en el Deportivo de La Coruña, así como el pro de jugar en Galicia, su casa, harán difíciles de cumplir los deseos pepineros.

Pero para ello aún queda mucha temporada. Toca ahora sentarse y disfrutar de lo que venga, atentos siempre a las expectativas que se puedan crear. Asimismo, habrá que ver si el conjunto herculino decide quedarse con una de las perlas de Abegondo, o si por el contrario prefiere verlo triunfar lejos de Riazor. El deseo de la afición coruñesa es sin duda verlo con la elástica deportivista, pues los canteranos siempre mostrarán un plus de energía en el terreno de juego, y es motivo de orgullo que las perlas de la cantera lleguen a triunfar en el primer equipo, e Insua es capaz de ello.