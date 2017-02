Debate: ¿Se debería cesar a Garitano?

Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL)

Garitano llegó al Deportivo con la premisa de conseguir un año tranquilo tras numerosas temporada con un final de infarto para la hinchada coruñesa. Tras haber pasado más de media temporada, el equipo ofrece detalles y ratos de buen juego pero los resultados no terminan de acompañar.

Tras el último tropiezo de conjunto herculino, ante el Alavés en Riazor, los blanquiazules se sitúan al borde del descenso, a tan solo tres puntos. Llegado a este momento, y con el futuro de Gaizka pendiente del partido en Butarque ante el Leganés, ¿Debe el Deportivo cambiar a su entrenador?

Echar a Garitano (Fran Gavin)

Tras 22 partidos disputados en La Liga, con uno menos que la mayoría de sus rivales (por el aplazamiento del Deportivo-Betis), el Deportivo tan solo suma 19 puntos, un dato muy preocupante as estas alturas de temporada, pensando que los duelos frente a rivales directos no son favorables, y que las estadísticas comparativas con los años anteriores son realmente negativas.

Uno de los entrenadores más criticados de los últimos años fue Víctor Fernández. A pesar de sus malos números, cabe decir a su favor que son mejores que los de Gaizka Garitano en la misma altura de la temporada. Existe un gran debate sobre si el entrenador vasco debe seguir al mando del conjunto blanquiazul. Los números, a fin de cuentas, muestran que no. El Deportivo es un equipo que realmente merece estar posicionado en un lugar más cómodo en la tabla. El juego no es del todo malo, mejor de lo que muestran los resultados, y la suerte no acompaña este año a los pupilos del vasco.

A pesar del buen juego mostrado intermitentemente, el conjunto de estadísticas no juega a favor de Gaizka. El entrenador es muy criticado ya por gran parte de la afición, y no es fácil ni rentable trabajar al mando de un entrenador que no tiene el apoyo de la afición. A pesar de que los jugadores confían en el míster, el equipo no consigue encaminar el sendero de las victorias, tan importantes a estas alturas de temporada. Además, el modo de plantear determinados partidos es muy cuestionable, pues ante las dificultades, pocas soluciones se vieron hasta el día de hoy.

Garitano llegó en la pretemporada para sustituir a Víctor Sánchez del Amo pero sin duda, no está logrando lo que se esperaba de él. Se preveía una salvación cómoda, sin apuros, pero a día de hoy los deseos blanquiazul se diluyeron. Es por eso que Gaizka Garitano debe ser sustituido, antes de que la mala racha hunda al equipo a los puestos de descenso. Probablemente, el partido de este sábado frente al Leganés en Butarque sea un ultimátum para el vasco. Lo más seguro, su futuro dependerá del resultado de este fin de semana.

Mantenerlo (Javi Sáenz)

El Dépor lleva ya muchas temporadas sin lograr estabilidad en su banquillo. Han pasado numerosos entrenadores como Fernando Vázquez o Víctor Sánchez del Amo, que parecía que iban a estar muchos años en el club, pero al final por unas circunstancias u otras acabaron saliendo del equipo herculino.

Es la hora de apostar fielmente por un entrenador, y ese tiene que ser Gaizka Garitano. El vasco ha llegado a un Dépor con un vestuario bastante caldeado y se ha encargado de acabar con los debates y las polémicas a base de liderazgo.

Los buenos resultados no están acabando de llegar a Riazor, pero el equipo juega bien y es cuestión de tiempo que el equipo consiga una buena dinámica.

Los jugadores están con el entrenador, por ello ahora un cambio de técnico no favorecería a un equipo que se descentraría peligrosamente de la competición. Por tanto, es momento de confiar en un técnico que se ha ganado al vestuario con su filosofía de no casarse con nadie.