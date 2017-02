El Fabril asalta el liderato

Llegó por fin. El Fabril se ha hecho dueño del liderato en la mañana de este domingo en el Mundo del Fútbol de Abegondo. Este lugar vivió un duelo de alturas al presenciar el choque entre el hasta ahora primero y segundo clasificados. El Deportivo de La Coruña B era el encargado de recibir a un Rápido de Bouzas que afrontaba el partido como líder del grupo I de la tabla de clasificación de Tercera División. Los pontevedreses llegaban únicamente con dos puntos más que los de A Coruña, por lo que era de vital importancia para los de Patxi Salinas salir victoriosos del encuentro.

Los deportivistas afrontaban el encuentro con 51 puntos, segundos en la tabla y tras haber ganado al Club Órdenes y al Villalonga. A tan solo dos puntos estaba el Rápido de Bouzas, primero en la clasificación y con una racha más irregular que la cosechada por los locales. Aunque llegaban de ganar a la UD Barbadás por dos goles a uno, anteriormente habían empatado con el Negreira y caído derrotados contra el CCD Cerceda. Dos equipos y un único objetivo: el liderato.

Ventaja blanquiazul

El Deportivo B comenzó avisando en los primeros minutos del partido. Tal fue así, que la primera llegada clara fue de los locales. Coti paró el balón bajo palos tras un tiro de Borja Domingo a portería. Posteriormente la tuvo Blas, quien mandó la pelota alta al intentar poner un centro. La siguiente ocasión de los blanquiazules salió de las botas de Manu Molina, quien lanzó el esférico a la derecha de la portería de Diego.

El peligro deportista no hizo más que finalizar en lo inevitable. En el minuto 35 apareció un grandioso Borja Galán para hacer una genialidad individual. Se va de varios visitantes, llega a la frontal, apunta y golazo por la escuadra. Imparable el madrileño hasta que consiguió meter el balón en la red rival y poner por delante a los suyos. Tras el tanto herculino, el filial deportivista buscó sin éxito el segundo tanto. Sin embargo, poco antes del descanso, apareció un participativo Lucas Viña con un centro que acabó en un córner que no se llegó a materializar. Descanso y al vestuario.

Broche de oro

Con el segundo tiempo, el equipo de Patxi Salinas salió a morder y fue a por el partido. Se acercaba más a la portería de Álex Cobo, pero con poco éxito. Transcurridos 20 minutos tras la reanudación, los visitantes protestaron por un fuera de juego que paralizó la defensa pontevedresa. El árbitro no pitó nada y el delantero valenciano empleó la pillería para aumentar la ventaja en el marcador y poner el dos a cero con un tiro ajustado a la izquierda del arco.

A pesar de ir perdiendo, el Rápido de Bouzas no bajó los brazos y continuó jugando la pelota sin dejarla salir del campo del Fabril. Llegada tras llegada a la portería de Cobo, pero el luminoso no se movió. No se movió hasta que el Dépor B aprovechó una contra. Óscar Pinchi asiste a Borja Galán, quien la toca atrás para que Álvaro Queijeiro abra su contador personal en la temporada. Gol del capitán. Gol del cerebro del equipo. Tres a cero con cinco minutos para llegar al final. Y así acabó el encuentro, con goleada blanquiazul que no hace justicia a la dificultad del encuentro. Tres goles, tres puntos y primer puesto.