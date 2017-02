Gaizka Garitano: "Seré un deportivista más"

Gaizka Garitano: "A partir de hoy seré un deportivista más" | Imagen: RC Deportivo

Gaizka Garitano, tras ser cesado en la noche del pasado domingo, ha comparecido este lunes ante los medios para despedirse. Quiso empezar la rueda de prensa agradeciendo el trato recibido a todo el mundo: la afición, a todos los trabajadores del club, especialmente a la junta directiva, a toda la plantilla e incluso a los periodistas. Opinó sobre la decisión de cesarlo como la búsqueda de un revulsivo ante esta racha de malos resultados, que en este caso siempre es un cambio de entrenador. El vasco quiso quitarle hierro al asunto: "Al final estas cosas pasan en el fútbol, lo importante no son las personas, en este caso lo importante es el Deportivo de La Coruña".

"No creo que los puntos que tenemos correspondan a lo que hemos demostrado sobre el campo"

A pesar del cese, el ya exentrenador deportivista se veía capacitado para sacar la situación adelante: "Confiaba mucho en los jugadores, confiaba mucho en mi trabajo también y hubiéramos sacado adelante la situación, no he podido acabar mi trabajo pero seguramente el entrenador que venga lo acabará bien". El técnico también alegó que en momentos puntuales que lo necesitaron la suerte no estuvo de su lado y piensa que se merecían más puntos de los que al final refleja la clasificación: "Seguro que habremos hecho también cosas mal, pero sí es verdad que nos han pasado muchas cosas. A principio de temporada se nos ha marchado el jugador más importante de la plantilla. Luego en diciembre se nos volvió a marchar el futbolista más importante de la plantilla". También quiso aclarar que al final comparando presupuestos el Deportivo tiene uno de los más bajos de la Liga y por tanto se sabe que vas a pelear en esa parte baja, aún así admite que seguramente se habrá equivocado en varias decisiones.

"Creo que es una plantilla capacitada para mantenerse en primera división"

Sin embargo el técnico dijo que también vino para arreglar unos problemas de vestuario que ya ve resueltos. Niega que las exigencias fueran altas: "Este es un gran club y el que no esté a la altura de las exigencias aquí no tiene sitio". Gaizka sigue pensando que los coruñeses tienen una plantilla capacitada para continuar el año que viene en Primera División aunque necesiten una victoria para recuperar un buen estado anímico. Por último habló sobre su posible sustituto, Pepe Mel: "Creo que es un muy buen entrenador, no lo conozco personalmente, pero por lo que le he visto desde fuera creo que el Dépor hace una muy buena elección".