La salvación pasa por Riazor

Florin Andone celebra un gol ante su afición | Foto: RC Deportivo

14 jornadas. Es lo que resta de campeonato para que este finalice y se confirmen los tres equipos que la temporada que viene jugarán la Liga 1|2|3. Ahora mismo, tras la disputa de la jornada 24, los mejores situados para perder la categoría son Osasuna, Granada y Sporting. Tres equipos que a lo largo de esta temporada han convivido con la zona baja de la tabla. Cambios de técnicos, fichajes en el mercado invernal… Todo vale para intentar salir del pozo. Se acerca el final de La Liga 16/17 y cada partido que se dispute a partir de ahora, será una final.

La clave está en Riazor

Son tres los meses que restan de competición, con alguna jornada intersemanal y un parón por selecciones en marzo. El tercer mes del año será más duro aún para el Dépor, quien tiene que recuperar el partido aplazado por el temporal frente al Real Betis. Se disputará el 8 de marzo, entre las jornadas 26 y 27.

Como puede verse en la tabla, los herculinos tienen que disputar nueve partidos en Riazor y seis como visitante. Esto puede ser algo clave en la salvación, dado que el conjunto dirigido por Pepe Mel, recién llegado a la ciudad, no ha ganado en toda la temporada lejos de Riazor, haciendo de los puntos como local su gran botín.

Los partidos ante Sporting, Betis, Granada, Málaga, Osasuna, Espanyol y Las Palmas se antojan como esenciales en cuanto a la victoria se refiere. De salir derrotado en la mayoría de estos, el club blanquiazul podría meterse en serios problemas. De todos ellos, el más importante, la primera final de la temporada, es el encuentro del Molinón. Asturianos y gallegos dirimirán quién ocupa la tercera plaza de descenso. En el caso de una victoria gijonesa, los asturianos saldrían del descenso, cediendo esta plaza al Dépor. Eso sí, a los herculinos les faltaría un partido por disputar, el del Real Betis. Más importante todavía es el golaverage. En la primera vuelta, los gallegos vencieron 2-1, por lo que cualquier resultado a favor del Sporting con dos goles de diferencia dejaría el importantísimo golaverage a favor de los asturianos.

Muchos partidos contra los de arriba

De los cinco equipos de abajo, el Deportivo es el que más partidos tiene que jugar contra el “TOP 6” de La Liga en lo que resta de campeonato. La mitad serán en Riazor, pero ganarle al Atlético, Barça o Real Madrid se antoja complicado. Por el otro lado, los de Pepe Mel tan sólo jugarán dos “finales” por la salvación. Además del ya comentado partido en Gijón, los gallegos recibirán en Riazor al Granada en la jornada 30.

EQUIPO PARTIDOS VS "TOP 6" PARTIDOS VS ÚLT. 5 DÉPOR 6 2 LEGANÉS 4 2 SPORTING 5 3 GRANADA 5 4 OSASUNA 4 4

La última jornada

La más importante del año. En la que se decide todo. No importa lo que hayas hecho las otras 37. En la número 38 puede ocurrir cualquier cosa. Al Dépor le tocará recibir a Las Palmas. Un equipo que, seguramente, no se juegue nada en esa fecha, tras haber dejado atrás el descenso y ver como el tren europeo se le iba en la cara. Puede ser algo peligroso ya que saldrán al terreno de juego sin presión. Leganés y Sporting también recibirán en su casa a dos conjuntos que posiblemente no se jueguen nada, Alavés y Betis. El Granada se enfrentará como local al Espanyol. Los de Quique Sánchez Flores se están enganchando a europa y podrían jugarse una plaza europea en la última jornada. El Osasuna lo tiene más complicado. Visitará al Sevilla, quien seguramente se juegue algo importante en la última fecha del campeonato.