Previa Deportivo - Atlético: Un estreno de los complicados

Pepe Mel tiene un complicado primer encuentro como deportivista ante el finalista de la pasada edición de la Champions como es el Atlético de Madrid y con tan solo dos sesiones de entrenamiento dirigidas por él hasta el momento. Si a eso se le suma que nunca le ganó al "Cholo" Simeone como entrenador parece una hazaña imposible pero para compensar por el otro lado está el dicho de entrenador nuevo, victoria asegurada. El madrileño llega para alejar los fantasmas del descenso y como revulsivo para la plantilla tras esta racha de 4 jornadas seguidas perdiendo y 7 sin ganar. El calendario tras su llegada será para él complicado ya que tiene nada menos que 4 partidos en 11 días: el de mañana ante el Atlético, el domingo en el Molinón, el próximo miércoles recibirá al Betis y el domingo 12 de marzo llegará también a Riazor el Barcelona. Inicio muy intenso para el ex del Betis en el banquillo blanquiazul.

Mientras, el Atlético vio cómo toda su entrega en el Vicente Calderón no le sirvió para sumar ningún punto ante el Barcelona. Los rojiblancos no fueron contundentes en ninguna de las áreas y lo pagaron caro. Este año Atlético parece que perdió esa rigurosidad defensiva que lo caracterizaba otros años. La otra cara de la moneda para los del Manzanares es el estado de forma de sus delanteros. Tanto Torres, que lleva cuatro goles en sus últimos cinco partidos, como Gameiro, que firmó su primer hat trick como rojiblanco hace dos jornadas, llegan con muy buenos números. Por otro lado también está a Griezmann, la gran amenaza atlética, que aunque este año no esté acertado de cara a puerta sigue siendo de lo más peligroso de los visitantes. El Atlético llega al partido medio tocado en la lucha por la Liga y seguro que Simeone no permitirá que la plantilla se desenganche en la clasificación.

A recuperar la ilusión

Pepe Mel en su etapa verdiblanca | Foto: Juan Ignacio (Vavel)

Pepe Mel llega para romper esta mala racha deportivista y hacer que los futbolistas vuelvan a creer en sí mismos, pero indirectamente también hace que la grada vuelva a ilusionarse con el Dépor, ilusión que con esta mala racha se fue perdiendo. Ilusión que se perdía en partidos como en el Bernabeu, cuando todos los deportivistas vieron como su equipo rozaba la gloria tras remontar un tanto inicial de Morata y ponerse dos a uno, pero se quedaba con la miel en los labios viendo cómo Ramos volvía a marcar en el 90' para dejar los 3 puntos en tierras madrileñas. Pasó lo mismo cuando recibieron al Sevilla en Riazor, donde los deportivistas disfrutaban de la victoria local dos a cero, pero acabaron frustrados viendo cómo los andaluces remontaron el marcador. El entrenador madrileño intentará acabar con esta sangría de resultados y así devolverle la ilusión a la afición herculina.

Filipe Luis, único en su especie

Filipe Luis entre tres rivales en el último partido del Atlético | Foto: La Liga Santander

Filipe Luis empezó a destacar en el mundo del fútbol como deportivista, etapa que es difícil de olvidar tanto para él como para Riazor. Tan buena fue esa etapa blanquiazul que en su último año llevaba cuatro goles en 24 partidos, números altísimos para un lateral. Él fue el último dueño claro del puesto de lateral izquierdo de una larga lista de nombres que vistieron la camiseta blanquiazul y buscaron acomodo en esa posición desde su marcha del Dépor en 2010. Filipe ahora es un indiscutible en el Atlético, sin embargo, desde aquel entonces ninguno de los laterales izquierdos que pasaron por Riazor consiguieron esa continuidad tan necesaria como deseada por los futbolistas. Nombres como los siguientes pasaron por Riazor sin llegar a convencer: Morel, Rindaroy, Ayoze, Evaldo, Canella... A día de hoy sigue sin tener un dueño claro el carril izquierdo de la defensa ya que hasta ahora se fueron rotando Luisinho y Fernando Navarro ¿Cambiará esta situación Pepe Mel? El tiempo lo dirá.

Las cosas en Riazor se igualan

A pesar de ser un rival difícil y de que las estadísticas globales entre ambos equipos están a favor del Atlético en el siglo XXI, 16 victorias rojiblancas frente a 9 blanquiazules y 4 empates, los resultados en Riazor están más o menos parejos con 6 victorias locales frente a 4 visitantes y 3 empates. Entre lo más destacable se encuentra la victoria por 5-1 de los herculinos liderados por Fran. Aquella noche él mismo abría la lata para que cuatro minutos después empatara Lequi, después vendrían los goles de Romero, Sergio, Pandiani y Scaloni que darían la victoria a los coruñeses.

Temporada Jornada Local Resultado Visitante 2015/2016 Jª 10 Deportivo 1-1 Atlético 2014/2015 Jª32 Deportivo 1-2 Atlético 2012/2013 Jª34 Deportivo 0-0 Atlético 2010/2011 Jª34 Deportivo 0-1 Atlético 2009/2010 Jª11 Deportivo 2-1 Atlético 2008/2009 Jª30 Deportivo 1-2 Atlético 2007/2008 Jª18 Deportivo 0-3 Atlético 2006/2007 Jª7 Deportivo 1-0 Atlético 2005/2006 Jª2 Deportivo 1-0 Atlético

El Deportivo no consigue ganarle al Atlético desde 2009, racha que intentará romper el próximo jueves ante su afición. Esta temporada ya dio la cara ante los rojiblancos en la primera vuelta hasta que Fayçal Fajr vio la roja poco antes del descanso, a partir de ese momento el Deportivo se preocupó más por defender y dejó olvidado el ataque hasta que en el 70' Griezmann daba la victoria a los rojiblancos.

El colegiado: Clos Gómez

Foto: Dani Mullor (Vavel)

Este colegiado debutó en la máxima categoría en la temporada 2005/2006 en el derbi catalán, Nástic-Espanyol. Clos justamente cumplió su partido número 150 en el Deportivo-Barcelona de la temporada 2013/2014. No hay que remontarse a tiempos muy lejanos para encontrar el último partido que Clos Gómez arbitró al Deportivo. Esta misma temporada arbitró el Betis-Deportivo de la primera vuelta (0-0) en el que como anécdota llamativa el partido se paró durante unos minutos porque el árbitro perdió una lentilla y acudió a los vestuarios para encontrar una de respuesto.

Convocatorias

RC Deportivo: Todavía sin confirmar

Atlético: Moyá, Oblak, Godín, Filipe, Savic, Vrsaljko, Lucas, Giménez, Koke, Carrasco, Gabi, Thomas, Gaitán, Caio, Griezmann, Fernando Torres, Correa y Gameiro





Alineaciones Probables