Recordando el partido del Calderón

Fuente: Club Atlético de Madrid.

El Deportivo de la Coruña se enfrentará al Atlético de Madrid este jueves 2 de marzo en el Estadio de Riazor, sin olvidar el partido de la jornada seis que se disputó en el Vicente Calderón.

El Dépor visitaba el Calderón tras cinco partidos disputados, con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas. El Atleti, por su parte, llegaba invicto a este partido tras dos victorias y tres empates.

El Atlético presentaba un once con dos novedades: la de Giménez en la zaga y la de Augusto en el medio del campo. Garitano aún no había encontrado un once fijo, por lo que pudimos ver de titulares a jugadores como Laure, Borja Valle o Fayçal Fajr.

El partido comenzó con el dominio del equipo local pero sin ocasiones claras. El primer apuro para Simeone fue la grave lesión de Augusto, sustituido por Gabi en el minuto 16. El partido continuó sin sobresaltos, pero 20 minutos más tarde, el Cholo se vio obligado a realizar el segundo cambio del partido al lesionarse Giménez, que dio entrada al joven Lucas Hernández.

Minutos después Fayçal Fajr vería la primera cartulina amarilla por una dura falta sobre Koke y al término de la primera parte, el colegiado Gil Manzano le enseñaría la segunda tarjeta amarilla y dejaría al Dépor con 10 jugadores sobre el césped.

La segunda parte, con la entrada de Gameiro y el Dépor jugando en inferioridad, se tiñó de rojo y blanco. Garitano buscaba amarrar el resultado sacando del campo a Andone y dándole entrada a Luisinho, pero en el minuto 70, Griezmann anotaría el gol de la victoria tras un gran pase de Kevin Gameiro. La combinación gala volvió loca a la defensa deportivista, que dejó vendido a un Lux que estaba siendo el mejor del Dépor.

El partido acabó con una merecida victoria del equipo local y dejó tocado a un Dépor que, tras seis jornadas, no tenía las ideas claras.