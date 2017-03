Pepe Mel: "Sin el trabajo de Gaizka Garitano es muy difícil que hubiéramos ganado estos puntos"

Google Plus

Pepe Mel en rueda de prensa tras el partido contra el Sporting | Foto: RC Deportivo

Llegaba Pepe Mel a la sala de prensa de El Molinón contento con el equipo y con el juego que se vio en el césped de Gijón. Estos tres puntos son los primeros que consigue sumar el Deportivo como visitante, y además significa la primera victoria del año. A lo que se suma la importancia que tenía ganar a un rival como el Sporting, un equipo que también lucha por la permanencia.

El entrenador madrileño se acordó de quien ocupaba su puesto hace una semana, Gaizka Garitano. "Sin el trabajo de Gaizka Garitano es muy difícil que hubiéramos ganado estos puntos. Ahora me acuerdo del compañero porque seguro que estará en casa, y él ha tenido opciones de ganar muchos partidos", explicó.

"Yo lo que hice fue quitarle una venda negra que tenían en la cabeza, que no les dejaba ver"

Mel se atribuyó, eso sí, el haberle quitado al equipo "una venda negra que tenían en la cabeza que no les dejaba ver". Y añadió que hay que "seguir en esta línea, siendo colectivo", tener una actitud de trabajo y "aprovechar las cualidades de los futbolistas que tenemos".

Sobre el partido en el Molinón el técnico explicó que fue un choque en el que el Deportivo había mostrado "dos caras diferentes". Una en la que sí se ha demostrado ser un "bloque defensivo" para que el "rival no tuviera demasiadas opciones, estar compactos y no dejar espacios". Y otra en la que esto no se ha conseguido y además, como ha señalado Mel, en ataque "ha faltado un poco de profundidad, demasiados desmarques de apoyo y ninguno de ruptura".

En líneas generales ha concluido haciendo referencia a la afición de la que ha dicho que "tiene que estar muy orgullosa" por los dos últimos partidos ante dos duros rivales. Y que él ha visto a un Dépor "asentado" que "ha dado la cara al partido" y "ha luchado cada balón".

Lux: "Hay que sufrir para ganar partidos"

En esta ocasión fueron Poroto Lux y Pedro Mosquera, autores de jugadas determinantes para el triunfo, atendieron a los medios de comunicación en la zona mixta del Estadio de El Molinón.

Germán Lux dijo que llegaron a Gijón "mentalizados" sabiendo que era "un campo complicado" pero "contento con el triunfo". Un triunfo que definió como "muy importante" para los jugadores y ahora hay que hacerlo "bueno" con el partido del miércoles frente al Betis. Aún así el meta reconoció haber estado "un poco agobiado por el sufrimiento".

"En lo colectivo vamos a andar bien porque tenemos buen equipo"

Centrándose en el juego y el equipo Lux dijo que "si en lo individual todos sumamos y todos estamos en el mejor momento, en lo colectivo vamos a andar bien porque tenemos buen equipo". Añadió que son "buenos jugadores" pero que por distintos motivos se metieron "en una situación complicada".

Por su parte, Pedro Mosquera, autor del único gol del partido y el que le dio el triunfo al Deportivo explicó que el tanto viene de una "jugada de estrategia". Y dedicó unas palabras a los más de mil deportivistas que se desplazaron a Gijón: "Se lo debemos todo a ellos porque siempre nos apoyan. Es una envidia para cualquier afición de España".