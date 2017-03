Análisis Sporting - Deportivo: Mejor tarde que nunca

Google Plus

Fuente: La Liga.

Tanto Depor como Sporting se veían las caras en un momento clave con mucha necesidad de puntos por parte de ambos equipos y con mucha urgencia por salir de la zona más peligrosa de la tabla. Los encuentros entre estos dos equipos siempre nos han deparado partidos trepidantes con mucha rivalidad y con un gran ambiente futbolístico propio de los grandes derbis por la proximidad de ambas ciudades. Hasta 1.300 aficionados blanquiazules acompañaron al cuadro de Pepe Mel en lo que fue la primera victoria a domicilio de la vigente campaña.

''El revulsivo''

No sería la primera vez que suena esta palabra a mediados de Liga cuando un equipo parece estar roto anímicamente debido a la falta de resultados. Ocurrió en su día cuando Fernando Vázquez sustituyó a Jose Luis Oltra y volvió a suceder la semana pasada en Butarque. El conjunto gallego estaba en uno de los peores momentos de la temporada. Gaizka Garitano veía jornada tras jornada cómo sus jugadores no eran capaces de llevarse los tres puntos pese a los buenos partidos realizados. El equipo estaba en una crisis de moral y parecía haber perdido la confianza en sus propias capacidades llegando a su culmen en el choque ante el Leganés. El nerviosismo que sembró sobre la plantilla la derrota frente al Alavés pudo tanto con jugadores como con el técnico que protagonizaron el peor partido de la temporada tras caer por cuatro goles en Butarque. Ante estas situaciones la directiva llevó a cabo la destitución de Garitano como entrenador del Depor y contrató el llamado ''revulsivo'': Pepe Mel.

El técnico madrileño ha protagonizado un gran arranque como entrenador de los gallegos. Un empate ante el subcampeón de Europa y la primera victoria como visitantes de la temporada en un campo maldito que llevaba varios años resistiéndose a los blanquiazules. Como bien dijo el propio Pepe: ''Yo solo les he quitado una venda que no les dejaba ver que eran capaces''. Cierto es que el Dépor no ha vivido un cambio táctico sustancial, pero sí que se ha podido notar un cambio de actitud y de moral en los jugadores que parece que han empezado a creerselo a base de trabajo, intensidad y ganas.

3 puntos más, 3 años menos

Uno de los aspectos que más se han comentado está semana en relación a los dos partidos de Pepe Mel como técnico deportivista han sido la intensidad de los partidos. El encuentro ante el Sporting de Gijón no ha sido apto para cardíacos; en el pudimos ver cómo el Dépor pasaba de fallar un penalti a diez segundos más tarde estar cerca de encajar un gol a la contra, cómo Mosquera adelantaba en el descuento de la primera parte a los visitantes tras un córner de Çolak o como Germán Lux tomaba el rol de héroe de su equipo con paradas antológicas como la de Traoré que quedarán grabadas en las memorias de los deportivistas y que pueden valer una permanencia como lo hicieron las de Fabricio en el Camp Nou.

Recuperados a tiempo

Otra de las claves de la llegada del exentrenador bético ha sido la recuperación además de Fayçal Fajr y Alejandro Arribas, de uno de los pilares más importantes del Dépor de Víctor Sánchez del Amo; Pedro Mosquera, que había pasado al ostracismo en la etapa de Garitano y que ahora hace pensar que volverá a conseguir el nivel alcanzado que encandiló al público de Riazor.

Tampoco se iba a quedar fuera uno de los jugadores más queridos por la afición, Alex Bergantiños. Pese a ser uno de los capitanes del equipo y tras haber sido una pieza importante en los planes del antiguo técnico, el de la sagrada familia llegó a la jornada 23 sin haber pisado el césped ni un minuto, algo que no tenía demasiado contento a gran parte de la hinchada herculina, pero Pepe Mel puso la primera piedra para volver a tenerle activo y le hizo debutar ante el Atleti de Madrid 20 minutos en Riazor con la gran ovación del público asistente.