Lista de 19 convocados para recibir al Real Betis

Imagen: R.C.Deportivo

El Deportivo citó a 19 futbolistas para enfrentarse al Real Betis el miércoles en Riazor: Lux, Roef, Tyton, Juanfran, Arribas, Sidnei, Navarro, Albentosa, Luisinho,Álex Bergantiños, Pedro Mosquera, Celso Borges, Emre Çolak, Fayçal Fajr, Carles Gil, Ola John, Bruno Gama,Andone y Joselu. Pepe Mel no podrá contar con los lesionados Guilherme y Kakuta que aún no se han recuperado de sus respectivas lesiones. El portugués Bruno Gama vuelve a la convocatoria tras no entrar en los planes del técnico madrileño en la última victoria del equipo en el Molinón.

En el Deportivo, preocupa las posibles bajas de Guilherme, Mosquera, Luisinho, Navarro, Borges y Andone en próximos encuentros, ya que los seis futbolistas tienen cuatro amarillas y están a una de perderse el próximo choque, lo que no sería de extrañar que todos ellos, menos Guilherme, viesen la quinta tarjeta amarilla, bien por circunstancias del juego o por forzar a perderse el compromiso con el Barça y estar presentes en el próximo choque en Riazor ante el Celta de Vigo.

El RC Deportivo informó de la sesión de hoy, sin excesivo trabajo físico, pero con mucho dinamismo: "En el entrenamiento de esta mañana, después de un calentamiento y unos rondos, Pepe Mel insistió en los remates a portería. Un partido a tres cuartos de campo, con ensayo de acciones de estrategia y lanzamiento de faltas, puso el punto y final al trabajo sobre el césped".

El club también dió a conocer el planning del miércoles de cara al choque con el Betis. Como es habitual, el equipo se concentrará por la mañana para comer en el Hotel Meliá María Pita. Tras el encuentro ante el Betis, los futbolistas convocados cenarán juntos también en el hotel, con el fin de favorecer la recuperación física de cara al encuentro de este domingo 12 de marzo en Riazor ante el FC Barcelona.