Empate desde los once metros

Esta vez sí. El Dépor supo aprovechar la pena máxima para subir el gol al marcador, a diferencia de su anterior encuentro, en el cual Emre Çolak erró desde los once metros ante Cuéllar. Un punto para cada uno, con alegría para los coruñeses y mal sabor de boca para los béticos, que vieron cómo le arrebataron los tres puntos en el descuentos.

El partido se inició con dominio verdiblanco. Los de Víctor Sánchez del Amo, que se enfrentaba a su antiguo equipo por tercera vez esta temporada, se hicieron con el control del esférico, impidiendo que los locales se situaran cómodos sobre el verde. Sin embargo la primera media hora se caracterizó por la falta de ocasiones. Tanto Deportivo como Betis eran incapaces de llegar con claridad al área rival, viviendo Adán y Lux unos 30 minutos iniciales muy plácidos.

El Dépor, al son de los Riazor Blues

A partir de la primera media hora se volvieron escuchar cánticos en Riazor, después de que los ultras del conjunto herculino decidieran no animar hasta el minuto 30 como motivo de protesta por difamaciones de varios medios. Mientras la grada comenzaba a entonar cantos y aplausos a los suyos, los blanquiazules se hicieron con el control del esférico yecharon atrás a un Betis muy firme desde el inicio. Los de Pepe Mel tuvieron varias llegadas de peligro antes del intermedio pero Adán y el poste evitaron que se abriese el marcador en la primera parte. Jugadores a vestuarios y la sensación de que el Deportivo empezaba a carburar.

Borges fue el encargado de ejecutar la pena máxima en el 93' | Imagen: LaLiga

La segunda mitad siguió con la misma tónica que los primeros 45 minutos. Fajr, Çolak y Carles Gil trataban de suministrar balones a un Florin Andone tan peleón como siempre, aunque este miércoles no tuvo la fortuna de cara. Pedro Mosquera, ayudado por Borges en la sala de máquinas, distribuía con criterio desde la medular. Sin embargo los visitantes no se dejaron encerrar. Con varias llegadas peligrosas avisaban al Deportivo, que tenía que evitar descuidarse atrás para no verse con el marcador en contra. Pero así fue. En el 70', los blanquiazules despejaron un córner que recogía Piccini, libre de marca. El bético no lo dudó y golpeó el balón que, con la ayuda de Celso Borges, se introducía en la portería de Germán Lux.

Aprendido de Gijón

20 minutos para evitar irse de vacío. Pepe Mel no lo dudó y realizó cambios ofensivos, dando entrada a Joselu y Ola John. Minutos antes del gol visitante debió de retirarse Sidnei del terreno de juego, aquejándose de unas molestias que provocaron la vuelta de Albentosa tras un partido de sanción.

Los herculinos se volcaron sobre el área de Adán, que evitó el tanto de Emre Çolak con una gran mano desviando su duro disparo a córner. Andone la tuvo, pero su remate de primera se fue rozando el poste izquierdo de la portería. El Dépor, ya a la desesperada colgando balones, se encontró con una oportunidad de oro para sumar por tercer partido consecutivo. Centro hacia Borges pero el tico es derribado por el codo de un rival. Álvarez Izquierdo no dudó y señaló penalti.

Tras varios días de debate tras haber fallado la pena máxima en Gijón, los jugadores herculinos tenían delante suya una nueva prueba de fuego que se concentró en el internacional costarricense. Borges cogió el balón y se decidió a disparar desde los once metros. Tiró por el medio y gol. Éxtasis en Riazor logrando el empate en el descuento sumando así un punto más que se torna vital en sus aspiraciones de permanecer en Primera un año más.