Deportivo-Real Betis: puntuaciones del Dépor, jornada 21 de La Liga.

Google Plus

Imagen: LaLiga

Tras el vital triunfo en la jornada anterior ante el Sporting de Gijón en el Molinón, el Deportivo volvía a jugar como local. Un mes después de la suspensión, Riazor acogía el duelo entre blanquiazules y verdiblancos correspondiente a la jornada 21. Los blanquiazules no habían sido capaces de ganar a lo largo del año en Riazor, pero venían espoleados por la victoria en el Molinón y por el "efecto Mel". Los deportivistas acusaron el cansancio de acumular tres partidos en apenas seis días y realizaron un partido muy discreto ante un rival muy defensivo, al final un tanto de penalti de Celso Borges le dio el empate al Deportivo en el minuto 93.

La primera mitad, comenzaba con el Betis llevando la iniciativa, pero sin inquietar a Germán Lux, hasta los últimos diez minutos de la primera parte el Deportivo no había inquietado a Adán, pero en este tramo el equipo tuvo varias llegadas peligrosas y un potente chut de Juanfran pudo adelantar a los blanquiazules. En la segunda parte, el Deportivo quería llevar la iniciativa, pero sin mordiente. Fue Piccini, quien aprovechó un mal despeje de Celso Borges para adelantar a los béticos. En esta ocasión, el Deportivo tuvo más calma que en otros encuentros y obtuvo el premio del gol, gracias a un penalti cometido a Borges que convirtió él mismo, al final resultado de 1-1, justo en un partido feo para el espectador.

A continuación, la valoración que VAVEL otorga a cada uno de los jugadores deportivistas participantes en el choque.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Pepe Mel

6| El técnico madrileño volvió a empatar en su segundo partido en Riazor. Continuó con lo que le funcionó en anteriores partidos, se vio a un equipo con menos frescura, aunque no sufrió demasiado en defensa. Un punto a favor para Mel, es que el equipo no se vio superado como en otras ocasiones al recibir un golpe tan duro como fue el gol de Piccini, el equipo consiguió un justo empate.

Poroto Lux

5| El capitán no tuvo ocasión de lucirse, en el gol no pudo hacer nada y no cometió errores.

Juanfran

6|Apenas sufrió en defensa ante Ceballos y subió bien en ataque.

Arribas

7| Líder de la zaga. Sujetó muy bien a Sanabria.

Sidnei

7| Rápido y contundente como en él es habitual, el equipo con él en el campo no encajó.

Luisinho

6| Correcto en defensa y sin demasiado éxito en sus centros al área rival.

Mosquera

5|Hizo un partido correcto, sin errores en los pases y cortando muchos balones en la medular.

Borges

6| Tuvo más presencia en área rival que en anteriores partidos, transformó el penalti que el mismo provocó. En su contra, de un mal despeje suyo, vino el 0-1.

Carles Gil

5|El valenciano lo intentó, desbordó, se asoció bien con Juanfran,pero no tuvo demasiado éxito y acabó sustituido.

Çolak

7| Como siempre forzó muchas faltas, filtró buenos pases a Andone e incluso pudo adelantar al Dépor con un buen chut, partido completo del turco.

Fajr

5| Al marroquí le tocó trabajar mucho, volvió a ser inoperante en ataque y acabó sustituido.

Andone

6| No se le puede reprochar nada al rumano, se vació y fue un incordio con continuos desmarques, estrelló un balón al poste y le faltó fortuna de cara a gol.

Albentosa

5| Sustituyó a Sidnei, el planteamiento defensivo del Betis no permitió que se luciese mucho, no sufrió demasiado.

Joselu

4| Tuvo más de 15 minutos para revindicarse, pero el de Silleda está sin confianza y no consigue ser ese revulsivo que en ocasiones necesita el equipo.

Ola John

4| El equipo necesitaba de su desborde para remontar, pero no estuvo afortunado y fue intrascendente.