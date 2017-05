Google Plus

Nacho Monsalve debuta en la convocatoria del Deportivo / Fuente: RC Deportivo

Tras una dura derrota en Riazor ante el Real Madrid por 2-6 el conjunto herculino busca levantarse, tras la derrota del Sporting ante el Villarreal. El Deportivo depende de sí mismo para salvarse matemáticamente en Pamplona, parece que últimamente Pepe Mel está apostando por algún canterano, en el último partido a domicilio en Anoeta decidió llevarse a Eduardo, que a pesar de ir convocado no tuvo sus minutos. Esta vez es turno de Monsalve, llegado este pasado verano desde el Atlético de Madrid, está cuajando una buena temporada en el Deportivo "B", disputando 30 partidos y marcando dos tantos, también hay que destacar las ausencias de Pedro Mosquera, Joselu y Sidnei. La buena noticia es que Lux y Carles Gil viajarán a Pamplona sin problema, se espera que el viaje de Monsalve a Pamplona no sea en vano y tenga la oportunidad de demostrar su gran talento defensivo. Por lo demás no hay ninguna novedad en la convocatoria, en portería estarán Lux, Tyton y Roef, en lo que respecta a las bandas el Dépor viajará con todos sus laterales (Laure, Juanfran, Fernando Navarro y Luisinho), por el centro de la zaga los convocados son Albentosa, Monsalve y Arribas. En el mediocampo el conjunto blanquiazul dispondrá de Gilherme, Bergantiños, Borges, Bruno Gama, Carles Gil, Çolak y Ola Jhon. En la parte ofensiva Andone y Marlos Moreno estarán ante el conjunto navarro.

Por decisión técnica el internacional marroquí Fayçal Fajr y Kakuta no estarán en el enfrentamiento ante el conjunto rojillo. Volviendo a mencionar a Nacho Monsalve hay que decir que en la anterior campaña ya debutó en Primera División con el Atlético de Madrid, haciéndolo frente al Betis, también disputo 23 partidos con el filial rojiblanco habiendo marcado dos goles y recibiendo seis tarjetas amarillas, sin embargo esta temporada con el Deportivo B disputó siete encuentros más y recibió cinco amarillas.