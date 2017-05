Osasuna - Deportivo: puntuaciones del Dépor, jornada 35 de La Liga

Google Plus

Imagen: La Liga

A continuación, la valoración que VAVEL otorga a cada uno de los jugadores deportivistas participantes en el choque.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Pepe Mel

5 | El técnico madrileño planteó un partido donde la posesión tuvo más protagonismo que en otros encuentros, lo que benefició al Deportivo. Sin embargo, no consiguió que su equipo evitara salir dormido, de nuevo, al terreno de juego.

Lux

6 | 'Poroto' Lux volvió a cuajar una buena actuación, realizando buenas paradas, aunque encajó dos goles en los que poco pudo hacer para evitarlos.

Juanfran

5| El exlateral del Betis no está completando sus mejores actuaciones en los últimos partidos. Sufrió más de lo que acostumbra en defensa, aunque en ataque realizó varios centros de mérito, siendo el asistente en el primer tanto visitante.

Albentosa

4| Raúl Albentosa volvía al once para suplir a Sidnei y no estuvo tan seguro como debería. En la mayoría del encuentro pudo solventar las llegadas rojillas aunque más de una vez se comprometió más de la cuenta.

Arribas

5| El central deportivista estuvo un punto por encima de su compañero en la zaga, comandando la defensa herculina.

Fernando Navarro

5| Volvió al once y no desentonó demasiado. Aun así, le ganaron la partida alguna vez y en ataque no se prodigó tanto como tiene acostumbrado el, normalmente, lateral titular, Luisinho.

Borges

5 | Más participativo que en anteriores encuentros e incorporándose con criterio al área rival, aunque no llegó a tener gran relevancia en el choque.

Guilherme

7| El protagonista del día. Se estrenó como goleador con la elástica blanquiazul y por partida doble. Tuvo con lidiar con una amarilla desde el minuto uno pero no le impidió completar unos buenos 90 minutos. Poco a poco va a más tras su lesión.

Luisinho

6 | El lateral luso adelantó su posición para jugar de extremo, no siendo tan incisivo como pudiera ser. Sin embargo, no desentonó en el ataque deportivista y ayudó en defensa a su lateral.

Bruno Gama

3 | Bastante errático en sus acciones. Aun así, no dejó de intentarlo, partiendo desde la banda derecha.

Çolak

5 | Mejoró su actuación respecto a anteriores partidos pero aún sigue lejos del nivel mostrado meses atrás. Dejó algún detalle de su indudable calidad.

Andone

7 | Como siempre, peleón. Cayó a banda y no dio un balón por perdido, haciendo las veces de asistente para las llegadas de sus compañeros. Ganó más duelos que en otros partidos.

Ola John

6 | Aportó dinamismo a su equipo y "mareó" al lateral contrario desde la banda en más de una ocasión. El extremo holandés parece estar en buena forma aunque fue demasiado individualista.

Carles Gil

4 | Poco participativo en el juego del equipo, sin ninguna incidencia demasiado destacable.

Marlos Moreno

S. C. | Sin tiempo.