Lux: "Esta temporada estamos muy en deuda con la afición"

Imagen: RC Deportivo

Germán Lux se situó tras los micrófonos después de la sesión de matutina del martes. El guardameta argentino se centró en valorar la temporada actual, a punto de finalizar, mostrándose autocrítico y confesando que le deben mucho a la afición herculina.

"Cuanto antes nos salvemos, mejor; después de una temporada muy irregular"

Este fin de semana, en la 36ª jornada liguera, podría producirse la ansiada salvación, algo que no ha pasado por alto 'Poroto': "Tenemos que seguir trabajando mucho y si puede ser este fin de semana mejor", comentó respecto a la posible permanencia matemática, admitiendo que no tiene dudas de que será así. Lamenta no haberla cerrado ya en el último partido, frente a Osasuna en El Sadar: "Tuvimos la salvación hasta que faltaban cinco minutos y por falta de concentración, errores individuales y un montón de cosas, el objetivo no lo cumplimos. Hay que aislarse, dejar fuera la negatividad, pensar en el Espanyol y en ganar para tratar de cumplir el objetivo". Tiene clara la premisa que deben seguir el domingo en Riazor: "Los once que entremos más el resto trataremos de correr todo el partido y poder darle una alegría a la afición, esta temporada estamos muy en deuda con ellos", explicó el arquero deportivista.

Es consciente de que el domingo se enfrentarán a un conjunto difícil, pero cree que la clave para ganarles estará en centrarse en ellos mismo y jugar como saben, sin focalizarse en el rival: "Vamos a jugar con un equipo complicado que nos lleva casi veinte puntos, pero tenemos que pensar más en el Deportivo, no en el Espanyol".

Lux fue preguntado por su posible renovación, aunque el jugador herculino evitó pronunciarse, admitiendo estar pensando solamente en finalizar la temporada de la mejor manera: "Quiero centrarme como lo estuve durante todos los partidos, jugar, aportar, sumar, dentro y fuera en el vestuario".