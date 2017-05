Juanfran: "Quiero seguir aquí, estoy feliz"

Google Plus

Fuente: RC Deportivo.

Juanfran compareció en la sala de prensa de Abegondo para hablar sobre el partido de este domingo en Riazor que enfrentará al Deportivo y al Espanyol. Los gallegos necesitan tan solo una victoria para certificar matemáticamente la permanencia. También quiso aprovechar la ocasión para aclarar las dudas sobre su posible salida del club herculino en el siguiente mercado de traspasos.

La temporada no está siguiendo el guión establecido y la afición parece haber llegado a su límite de la paciencia con el reciente empate ante el colista y ya descendido Osasuna en el Sadar. El propio jugador dice que: "Para nosotros es muy jodido que vengan 700 personas a Pamplona y no seamos capaces de darles una alegría" y entiende que la afición se lo haya tomado mal porque "ellos llevan al Dépor en el corazón, pero nosotros también lo estamos pasando mal con esta situación, se pasan muchos nervios".

Este domingo tienen la oportunidad de redimirse de la mala imagen ofrecida en las últimas jornadas y dar una alegría a la afición con una victoria que certifique la salvación: "Tenemos muchas ganas de cumplir el objetivo, quedarnos tranquilos y quedarnos un año más en primera" aunque augura un partido difícil: "Los equipos que están en zona de nadie son peligrosos porque juegan sin presión, no tienen nervios y les cuesta menos hacer las cosas bien".

"Doy por hecho que mi fichaje se va a cerrar"

Con respecto a su futuro, el lateral se mostró sincero: "Lo primero es que hagan oficial mi fichaje, lo estoy deseando. No tengo ninguna intención de salir y doy por hecho que mi fichaje se va a cerrar". Juanfran finalizó hablando sobre sus polémicas declaraciones de hace unas semanas donde reconocía sentirse frustrado por luchar siempre por el mismo objetivo y creía que el Dépor le vendería por mucho menos de su claúsula: "Ha habido un antes y un después la verdad. Me sorprende porque yo lo he dado todo por el Deportivo, pero hay que respetarlo".