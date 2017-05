Celso Borges: "Una victoria es como oxígeno para nosotros" | Foto: RC Deportivo

Celso habló sobre el partido contra el Espanyol, que puede ser el definitivo para certificar la permanencia: “Esperamos darle una alegría a nuestra gente que tanto se lo merece. Han sido unos días de incertidumbre sobretodo, de oportunidades buenas que han pasado… Pero hay que seguir y luchar para estar tranquilos. Después del partido contra Osasuna el mensaje es ese, hay frustración por no ganar, pero la actitud por tomar es seguir luchando”.

“Depende de nosotros absolutamente, nosotros a medida que ganemos menos tenemos que estar viendo qué pasa con los otros resultados. Nosotros ganando nuestro partido ya estamos., Da igual si ya estamos salvados o no, yo quiero ganar el domingo, una victoria es como oxígeno para nosotros”.

También hizo su valoración particular de la temporada: “Este año está siendo como una frustración, ver partidos en los que el equipo hace las cosas realmente bien y no consigue lo que quiere, pero nuestra situación en la tabla es la que refleja cómo ha ido el año. Nosotros no podemos vivir en un engaño pensando que todo está bien, hay algo que faltó para cerrar la permanencia”. “Tenemos que estar preparados para cualquier situación, la mejor manera de quitarse de probabilidades, de otros resultados o lo que sea es ganando nuestro partido, suena así de sencillo, pero no lo es. Va a ser un partido complicado, si logramos estar concentrados creo que lo podemos hacer bien”.

Sobre salvarse el sábado a las 3 como consecuencia del partido que disputará el Sporting de Gijón: “A mí lo que me gusta es la sensación de haber ganado un partido, ya por una cuestión de orgullo colectivo, me gustaría que fuera así, que todo salga bien este año y estemos tranquilos. Por una cuestión deportiva creo que nos lo merecemos, la gente que nos apoya también y nuestras familias que sufren más que todos nosotros”.

El tico comprende el malestar de la afición: “Los aficionados son libres de expresar cualquier opinión que tengan sobre su club y es nuestro deber responder y ser profesionales en el campo. Hay que aprender a vivir con la crítica, es parte de nuestro trabajo y nuestro estilo de vida. Es una opinión que merece ser respetada por todos los futbolistas, somos conscientes del equipo que representamos y de la situación en la cual nos encontramos, tienen todo el derecho de hacerse valer y decir todo lo que quieran decir”.