Previa Deportivo - Espanyol: turno del Dépor por la permanencia

"Si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo", esta es la frase que debe imperar el domingo entre la hinchada y el conjunto gallego para amarrar de una vez por toda la permanencia. Pendientes de que el Sporting no sumara tres puntos para certificar la salvación matemática el sábado, los deportivistas se han agotado de esperar a que sus rivales les entreguen la permanencia en bandeja de plata y, este domingo, deben ser ellos quienes den un paso al frente y consigan el triunfo necesario para confirmar su presencia en la Liga la próxima temporada. Tras la victorias de los asturianos ante Las Palmas, este domingo solamente le vale la victoria al Deportivo.

Pepe Mel sobre Luisinho: "Si es un esguince de rodilla como parece, estaría completamente descartado"

Los herculinos dispondrán de su segundo match ball, desperdiciando el primero en El Sadar, estadio de un colista ya descendido y del que solamente lograron sacar un botín de un punto. En su segunda oportunidad, y acompañados por una afición que estará volcada, los hombres de Pepe Mel no pueden fallar si no quieren verse involucrados en las quinielas del descenso después de tanto tiempo a punto de certificar la salvación. El técnico madrileño entiende que le deben mucho a su afición: "Ante el Espanyol tenemos una cita importante para devolverles el apoyo que nos generan", comentó en la rueda de prensa del día previo. Al mismo tiempo, confirmó alguna de las incógnitas del once titular que dispondrá frente a los espanyolistas: "Confío plenamente en la gente de la cantera. Hay dos en la lista y uno podría jugar de inicio", indicó tras confirmar la titularidad de Ola John el domingo, primera vez que el holandés jugará con la elástica del Dépor desde el minuto uno.

Quique Sánchez Flores: "Debemos mantener nuestros instintos competitivos y nuestra hambre"

Su homónimo, Quique Sánchez Flores, también atendió a los medios de comunicación. Con el equipo perico bien asentado en Primera, el entrenador madrileño ya empieza a vislumbrar la próxima campaña: "Se nos dibuja una sonrisa cuando pensamos en el futuro del equipo". Pese a que el Deportivo roza la permanencia matemática, el técnico espanyolista no se fía ni un ápice: "Más allá de que el Dépor pudiera estar salvado intentarán hacer el mejor partido posible", advirtió. Por último, comentó que el choque ante los gallegos será una buena oportunidad para sanar las heridas del derbi ante el eterno rival, el Barcelona: "Es un asunto de todos los que participan en el Espanyol, que sean capaces de pasar página sea cual sea el rival".

El Espanyol llega a Riazor con los deberes cumplidos. Con la salvación confirmada y lejos de los puestos europeos, los de Quique Sánchez Flores buscan acabar lo más alto posible en la tabla y, el domingo, recomponerse de la dolorosa derrota en el derbi de la ciudad condal.

A jornada por año

El Dépor certificó la permanencia el año pasado venciendo en EL Madrigal | Foto: La Liga

Tras cuatro años en el ascensor (descenso, ascenso, descenso y ascenso), en la temporada 2014/15 el Deportivo logró por fin la permanencia en la Primera División española. Un empate arañado en el Camp Nou en la última jornada, tras ir perdiendo por dos tantos, hizo que Víctor Sánchez del Amo consiguiera mantener a su equipo una campaña más en la categoría más alta del fútbol en España.

Casi un año más, tras una brillante primera vuelta y una segunda que fue todo lo contrario, los herculinos consiguieron su segunda permanencia consecutiva, la cual tuvo que esperar hasta la jornada 37. Fue en casa del Villarreal, con tantos de Fajr y de la estrella blanquiazul, Lucas Pérez.

De nuevo, casi un años más tarde, el Dépor tiene en sus manos repetir de nuevo la salvación y, como acostumbra, una jornada antes que en la campaña anterior. Se medirá al Espanyol en el partido 36 en lo que llevan de campeonato, de nuevo un conjunto con los deberes hechos, al igual que Villarreal y Barcelona en su momento.

Momento y rival más que propicio, los coruñeses tienen en sus manos volver a conseguir la permanencia un poco antes o volver a sufrir hasta el final como en años anteriores.

Rival propicio para la salvación

El Deportivo luchará este domingo por sellar la permanencia ante un rival que se le da relativamente bien a los herculinos en Riazor. No pierden en casa contra los pericos desde hace más de siete años, siendo la última vez también que los catalanes lograron anotar un gol en el feudo blanquiazul. Atendiendo a los diez últimos enfrentamientos en Liga (en A Coruña), los deportivistas acumulan seis victorias, dos empates y dos derrotas. En esos diez encuentros han logrado anotar 18 tantos por 6 goles visitantes.

Temporada Jornada Local Resultado Visitante 2015/16 Jª 6 Deportivo 3 - 0 Espanyol 2014/15 Jª 28 Deportivo 0 - 0 Espanyol 2012/13 Jª 36 Deportivo 2 - 0 Espanyol 2010/11 Jª 9 Deportivo 3 - 0 Espanyol 2009/10 Jª 3 Deportivo 2 - 3 Espanyol 2008/09 Jª 10 Deportivo 1 - 0 Espanyol 2007/08 Jª 25 Deportivo 2 - 0 Espanyol 2006/07 Jª 19 Deportivo 0 - 0 Espanyol 2005/06 Jª 17 Deportivo 1 - 2 Espanyol 2004/05 Jª 20 Deportivo 4 - 1 Espanyol

El Deportivo - Espanyol que todo deportivista recuerda

Dépor y Espanyol son dos conjuntos míticos de la Primera División española, que se han enfrentado en innumerables ocasiones. Sin embargo si hay un partido que cualquier aficionado recuerda por encima del resto, ese es el de la temporada 1999/2000.

Última jornada de Liga y los gallegos se encuentran primeros en la tabla, con la opción de ganar su primera (y única) Liga, quitándose así la espinita clavada seis años antes del penalti de Djukic. Fue una segunda oportunidad que los blanquiazules no desaprovecharon. El equipo de Irureta salió a por todas y en el minuto cuatro ya vencía a los catalanes gracias a un gran testarazo de Donato. Makaay ampliaría la distancia en el 35', subiendo el dos a cero al marcador, resultado que no se movería hasta el pitido final, provocando el estallido de júbilo de Riazor, Coruña y Galicia entera.

El colegiado: Mateu Lahoz

Mateu Lahoz en el Sánchez Pizjuán | Foto: Juan Ign. Lechuga (VAVEL)

Antonio Miguel Mateu Lahoz será el árbitro encargado de dirigir el encuentro entre Deportivo y Espanyol de este domingo, a las 18:30h en Riazor.

El trencilla valenciano lleva arbitrando en la máxima categoría del fútbol español desde la temporada 2008/2009, después de su paso por la categorías inferiores. Desde hace más de 6 años, también es árbitro internacional.

Mateu Lahoz se caracteriza por permitir un juego de más contacto, permitiendo el desarrollo del juego y, a su vez, dialogante con los jugadores.

Convocatorias

RC Deportivo: Lux, Juanfran, Navarro, Bergantiños, Çolak, Marlos Moreno, Andone, Carles Gil, Tytoń, Arribas, Laure, Luisinho, Fajr, Guilherme, Bruno Gama, Borges, Ola john, Roef, Monsalve y Edu Expósito.

RCD Espanyol: Roberto, Duarte, Víctor Sánchez, Álvarez, Gerard, Caicedo, Leo Baptistão, Diego López, Jurado, David López, Hernán Pérez, Javi Fuego, Piatti, Diop, Álvaro, Diego Reyes, Marc Roca y Marc Navarro.

Alineaciones probables