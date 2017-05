Pepe Mel: "Tenemos confianza plena en los once que jugarán mañana"

Google Plus

Imagen: RC Deportivo

El entrenador comenzó la rueda respondiendo sobre la lesión de Luisinho. Pepe Mel alegó que esperarán hasta mañana para ver como se despierta el jugador y le harán una prueba, pero las sensaciones son que el jugador no podrá estar para el partido. El médico del Deportivo ha dicho que puede que se trate de un esguince de rodilla, con lo cual Luisinho estaría descartado, pero que aún hay una gran necesidad de jugadores para la defensa y se esperará a mañana para decidir. El jugador portugués se sumará presumiblemente a las bajas de Sidnei y Albentosa. Pepe Mel añadió después que tiene confianza plena en los once que jugarán mañana, e incluso dejó ver la posibilidad de que el central canterano Nacho Monsalve sea titular.

Luego le preguntaron sobre los objetivos actuales del Dépor, a lo que contestó lo siguiente: "Nuestra principal preocupación es el no haber finiquitado nuestro trabajo antes. Quedan nueve puntos por jugar y tenemos ocho de ventaja, la situación no es dramática pero es cierto que no tenemos segura la salvación". A continuación le preguntaron sobre la frustración que siente la afición, y el entrenador se mostró comprensivo con el deportivismo, ya que dijo que él también se sentiría así, pero que a pesar de ello intentarán rematar la salvación mañana y tranquilizar a la afición. También añadió que otro objetivo es lograr la victoria, ya que el equipo lleva desde el partido contra el Málaga sin ganar, obteniendo tan sólo un punto desde la jornada 32.

Por otra parte habló de que los jugadores preferían salvarse hoy con una derrota del Sporting y así jugar el partido más tranquilos: "Sería muy estúpido si no dijese que quiero que pase lo que mis jugadores han dicho. Lo que tenemos claro es que la salvación depende de nosotros, está en nuestras manos, en nuestro propio esfuerzo, en nuestro propio rendimiento y que por eso no debemos mirar a los demás".

Después le preguntaron por la baja por decisión técnica de Kakuta, que lleva ya varias jornadas consecutivas sin jugar: "No me pasa nada con él. Simplemente creo que los jugadores que he convocado son los idóneos. Kakuta ya ha tenido sus oportunidades, seguramente mañana la oportunidad sea para Ola John, y lo único que necesitamos es gente que esa confianza nos la devuelva con creces. Ola John últimamente está entrenando muy bien y cuando sale nos ofrece muchas ventajas. Es una opción seria para mañana".

Pepe Mel también habló sobre el rival, el Espanyol: "Es un equipo muy complicado, y además su forma de encarar los partidos le favorece si juega fuera. Juegan bien a balón parado, tienen unos jugadores muy rápidos, es un equipo muy completo. No nos van a regalar nada."

Para finalizar la rueda de prensa, el entrenador habló de la importancia que tiene ganar el partido de mañana: "El cuerpo técnico y los futbolistas están en deuda con toda la gente que nos ha seguido este año. Esperaban más del equipo y por desgracia no se lo hemos podido dar. Lo importante es acabar con buenas sensaciones, y más allá del resultado, quiero irme del partido con la imagen de que el equipo ha trabajado y que ha hecho las cosas bien"