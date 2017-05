Pepe Mel: "Si fuera seguidor del Dépor también estaría cabreado"

Imagen: RC Deportivo

Pepe Mel compareció en rueda de prensa al término del encuentro en Riazor, para dejar sus impresiones del duelo ante el conjunto perico.

"De los tres equipos que estamos luchando por una posición, el mejor colocado es el Dépor"

"Si jugamos como en la segunda parte no tengo ninguna duda que de seis puntos que quedan vamos a hacer los que necesitamos", explicó el míster madrileño que, pese a que es consciente de que la salvación todavía no está cerrada, se muestra seguro de que se va a conseguir. Admitió que la primera parte no fue buena y que los goles contrarios hicieron mucho daño al equipo. Sin embargo se mostró contento por los segundo 45 minutos de los jugadores herculinos: "En global, antes del gol y toda la segunda parte no puedo decirle nada a los futbolistas. Le hemos hecho muchas ocasiones a un equipo que defiende muy bien", comentó.

También comentó el debut de uno de los jugadores más prometedores del filial, Edu Expósito, centrocampista titular el domingo: "Tiene todos los argumentos para ser un buen mediocampista", indicó, añadiendo que lamenta que se haya "visto inmerso en la desgracia de la primera parte".

Uno de los jugadores que compareció en zona mixta fue el goleador Florin Andone, que alcanzó los diez goles esta temporada con su tanto ante los catalanes: "Estamos muy tristes teníamos muchas esperanzas en el partido de hoy, tenemos dos partidos más para dejarnos la vida", explicó, abogando por pasar página y empezar a pensar cuanto antes en el Villarreal para certificar la permanencia de una vez por todas.

Fernando Navarro pidió calma, explicando que la distancia con el descenso todavía es una gran ventaja. A su vez, se lamentó de las ocasiones falladas, las que impidieron que el conjunto blanquiazul sumara algún punto ante su afición: "Sabemos que la gente no está contenta y lo entendemos, se había puesto mucha ilusión esta temporada, pero las cosas salen como salen y la realidad es la que es".

Por último, Ola John, el mejor jugador del partido en su primera titularidad con el Deportivo, se mostró confiado respecto a las opciones de los gallegos en alcanzar la salvación: "No estoy preocupado, confío en este equipo, quedan dos partidos y sigue siendo cuestión de nosotros salvarnos".