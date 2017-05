Andone llega a las dos cifras

Andone en su presentación con el RC Deportivo. Foto: Bruno Pardo (Vavel.com)

El delantero rumano del Deportivo, Florin Andone, ha alcanzado por fin su tanto número diez como deportivista. Lleva el potente ariete una temporada bastante destacable con respeto a sus compañeros, así como a los anteriores delanteros que han pasado por la entidad coruñesa en los últimos años.

Es Andone un jugador muy fuerte, muy peleón, y que intenta siempre lograr una o varias dianas por encuentro. Cuando casi ha llegado el final de la liga y por tanto, de la temporada, el ‘10’ deportivista logró precisamente su tanto número diez. Fue ante el RCD Espanyol, que visitaba A Coruña sin jugarse nada, pero que no vino para dar un paseo, y se llevó los tres puntos de Riazor.

Andone aplaudiento a la afición. Foto: Bruno Pardo, Vavel

El décimo tanto de Andone no sirvió a los de Pepe Mel ni para sumar un punto que se antojaba salvador, pues estaría el equipo prácticamente salvado. Con sus goles, Andone consiguió que el Deportivo lograse puntos bastante valiosos, por ejemplo, el partido en Las Palmas (1-1), en el que su gol valió para conseguir un punto en las Islas.

El delantero rumano, como casi cualquier atacante que se precie, funciona por rachas. Comenzó con una sequía enorme al principio de temporada que tenía muy preocupados a los aficionados deportivistas, pues el desembolso por el jugador había sido importante. Tuvo una racha muy buena anotadora, en la que logró un chicharro durante varios encuentros consecutivos.

El primero de su cuenta lo hizo en el Nuevo Los Cármenes, frente al Granada FC. Luego consiguió magníficos tantos, como el que bien recuerda la afición deportivista frente al Sevilla en Riazor. Desde el primero en tierras granadinas, hasta el último, conseguido este último fin de semana, pasaron diez goles y muchas jornadas de por medio.

Florin en un partido con el Dépor. Foto: Laura Santos, Vavel.

Plantea ahora la duda Florin Andone de si su fichaje ha resultado rentable o no. Por el momento solo ha disputado una temporada, y su cifra no es sobresaliente, pero tampoco nada despreciable. Se añoraba en A Coruña un delantero capaz de llegar a las dos cifras. Aunque sus números están bien, sería una muy buena señal que otro jugador llegase a aproximarse, mas no es el caso. El gallego Joselu es el segundo máximo goleador con un total de cinco tantos, por lo que la delantera deportivista no destaca precisamente por despuntar.

Lo que es innegable e indudable es que el rumano se está ganando a los coruñeses con su entrega, su pasión en el campo. Cada vez que salta al terreno de juego muestra el porqué de su titularidad y el porqué del desembolso del Deportivo de casi cinco millones de euros. Se comprobará en los próximas partidos si consigue aumentar aun su cuenta goleadora, y en las siguientes campañas si el fichaje ha resultado o no rentable.