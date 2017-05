Carles Gil: "Nos jugamos la vida y vamos allí a ganar"

Google Plus

Imagen: R.C.Deportivo

En una semana clave para conseguir la permanencia, Carles Gil ha dado la cara, el valenciano sólo piensa en ganar para así "no depender de terceros" y tiene total confianza porque el equipo depende de si mismo para lograr el objetivo.

Son varias las fórmulas que darían a los blanquiazules la salvación matemática el domingo ante el Villarreal, incluso sin ganar, que no lo hiciese el Sporting bastaría. A pesar de ello, Gil lo quiere conseguir con una victoria: "Necesitamos una victoria para salvarnos y vamos con la idea de llevarnos los tres puntos y certificar la permanencia, no dependemos de nadie". Buena parte de la afición piensa que la salvación pasa por el resultado que se de en Ipurúa, algo que el valenciano ve normal: "Es lógico que la afición no confíe en una victoria, nuestros resultados fuera de casa son muy malos".

En cuanto el rival, el mediapunta elogia al Villarreal y su plantel: "El Villarreal lleva muchos años demostrando el club que es, les gusta tener el balón y asociarse". No cree que la baja de su capitán les de excesiva ventaja: "Bruno es un mediocentro extraordinario, pero tienen una plantilla muy amplia para suplirlo".

"Seguimos confiando en nosotros"

A pesar de la pésima temporada, Carles ve a la plantilla capacitada para lograr el objetivo ganando: "Cada partido es un mundo, hay que olvidar lo que ha pasado esta temporada". Por su parte no va a estar pendiente del Eibar-Sporting, para el valenciano ese no es su trabajo, ni la mentalidad con la que hay que afrontar el partido: "Si pensamos más en Eibar que en Villarreal malo, yo quiero ganar y no tener que estar pendientes de noticias de otros campos al final del partido".

En cuanto a sus molestias físicas, Carles es tajante y no va a poner impedimentos para jugar el domingo: "Me encuentro mejor, he tenido molestias, pero estoy disponible para jugar, aclaró.