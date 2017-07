El uno a uno del Deportivo

Google Plus

Plantilla del Real Club Deportivo al inicio de la temporada 2016/2017. Foto: @RCDeportivo

Portería

Una de las zonas del equipo en las que puede existir más novedades de cara a la temporada que viene. La intención es que debido al ascenso del Fabril, sólo haya dos porteros acompañado de uno de

la cantera que juegue los fines de semana con el equipo B, por lo que deberían existir salidas.

Lux: el argentino está en sus últimos días como herculino. Acaba contrato y el club no le ha propuesto la renovación, por lo vuelve a su club natal, River Plate, a pasar los últimos años de su carrera.

Tyton: el portero polaco con contrato hasta 2.019 no cuenta para la dirección deportiva y los técnicos, por lo que se le busca acomodo fuera del club.

Rubén: cedido en el Anderletch la segunda mitad de la temporada, jugó la Europa League. Ahora vuelve al Deportivo tras haberle cerrado las puestas del Anderlcht su nuevo fichaje Matz Sels.

Davy Roef: prácticamente testimonial en su estancia como blanquiazul como cedido la segunda parte de la temporada, gusta al cuerpo técnico y a la dirección deportiva por su juventud. Al igual que a Rubén, el fichaje de otro portero por parte del Anderlecht puede provocar que vuelva a A Coruña.

Defensa

Zona que cuenta con alguna de las piezas más codiciadas del club, puede que algunos hagan las maletas para dejar dinero en las maltrechas arcas del equipo:

Juanfran: el madrileño, tras su mejor temporada desde que viste la camiseta blanquiazul, podría hacer las maletas rumbo al Galatasaray, club muy interesado en el lateral. Tiene contrato hasta 2.020.

Laure: el capitán podría salir en este mercado veraniego tras gozar de muy poco protagonismo el año pasado, en gran parte por la gran labor de Juanfran. Su sitio en el equipo depende de la continuidad

del madrileño, de la llegada de refuerzos y de la posible reconversión de Borja Valle en LD.

Fernando Navarro: tras cumplir el mínimo de partidos estipulado en su contrato para renovar una temporada más, se espera que el lateral izquierdo catalán continúe otro año.

Luisinho: afianzado como titular y tras una de sus mejores temporadas como blanquiazul, se espera que el portugués continúe recorriendo la banda izquierda de Riazor. Contrato hasta 2.018.

Saúl: tras una temporada en la que ha estado cedido en dos equipos distintos de la Liga 123 sin llegar a asentarse en ninguno de ellos, se espera que vuelva a salir cedido para demostrar su valía de

una vez por todas y volver a luchar por un puesto en la escuadra blanquiazul.

Sidnei: tal y como decía el presidente Tino Fernández en 2.016, Sidnei continuaría en el club tan sólo una temporada más y hasta que consiguiese el pasaporte comunitario, cosa que parece que está

a punto de pasar. No le faltarán ofertas al central brasileño, por el cual el Deportivo espera sacar más de los 6.5 millones que pagó al Benfica por la adquisición del 100% de sus derechos federativos (cifras facilitadas por el club portugués).

Arribas: el central madrileño continuará ya que ha sido parte importante de la defensa, habiendo jugado gran parte de los partidos de la pasada campaña. Contrato hasta 2.018.

Albentosa: con contrato hasta 2.020, el central valenciano continuará salvo oferta económicamente atractiva, cosa que no se espera en las oficinas de Plaza Pontevedra.

Insua: tras dos temporadas cedido en el Leganés, la última de ellas en primera división, el de Arzúa sale traspasado a un importante equipo alemán como es el Schalke 04. Firma por cuatro temporadas con los alemanes y deja más de tres millones de euros en la caja.

Róber: cedido la pasada campaña en un Levante que salió campeón de la Liga 123, jugó una parte vital en el ascenso del equipo granota tanto como central como desempeñando la labor de mediocentro. Su continuidad en el equipo está directamente relacionada con la de su compañero de puesto Pablo Insua, ya que al irse el de Arzúa, es más que probable que el central tenga ficha en la plantilla de este año.

Medio campo

Parcela que parece cerrada en el plano de las entradas, a la espera de saber si Pepe Mel pretende un cambio a un esquema con tres jugadores ocupando la zona central.

Guilherme: el club acaba de cerrar la incorporación definitiva del mediocentro con un traspaso al Udinense que se pagará en cómodos plazos. Firma por cuatro años y tras un año de adaptación como

cedido, el club espera un rendimiento todavía mayor este año.

Mosquera: jugador fetiche del actual técnico deportivista, Pepe Mel, que llegó a decir de él que es uno de los mejores mediocentros del fútbol español. Renovó el invierno de la 15/16 rechazando un

contrato mucho más retributivo por parte del Valencia. Uno de los jugadores con el contrato más largo, hasta 2.021, uno de los favoritos de la afición y jugador clave para el cuerpo técnico.

Borges: uno de los posibles damnificados del equipo si finalmente Pepe Mel opta por una zona ancha con tan sólo dos jugadores. A su favor el hecho de que fue titular toda la temporada pasada, dando al equipo poderío aéreo y unos seis goles nada desdeñables para un jugador de su posición. En su contra, el hecho de que sea extra comunitario y que puede ser uno de los últimos veranos en los

que el equipo pueda lograr dinero con su traspaso, dada su edad (29) y la duración de su contrato (2.019).

Álex Bergantiños: el capitán que no ha disfrutado de muchos minutos esta temporada, se decide a continuar o no en el equipo de su vida o emprender una aventura en el extranjero. Le queda un año de contrato y está claro que decida lo que decida, volverá tras su retiro para trabajar en el club.

Fede Valverde: tras haber logrado una destacada actuación en el Mundial sub 20 con su selección logrando el balón de plata, el uruguayo viene cedido por el Real Madrid por una temporada para

mostrar sus grandes cualidades en la primera división del fútbol español.

Juan Domínguez: al jugador coruñés, aunque todavía le queda un año de contrato, parece que se le buscará una salida tras no haber tenido suerte en su etapa en Mallorca que se saldó con el descenso del equipo a Segunda División B.

Mediapunta

Línea con más incógnitas, con muchos jugadores que podrían salir y otros tantos que podrían continuar en la plantilla herculina.

Bicho: el canterano que pasó la temporada cedido en el Rácing de Ferrol, podría volver para compaginar el Fabril con la primera plantilla. Todavía con 21 años, goza de contrato hasta 2.019.

Fajr: el jugador franco-marroquí con un año más de contrato podría salir. Según sus propias declaraciones, necesita jugar para sentirse feliz algo que podría no lograr en el equipo de Pepe Mel con asiduidad, por lo que tiene el cartel de transferible.

Emre Colak: el mediapunta turco, que goza de muchas novias, tiene dos años más de contrato con el Deportivo. Ha declarado que podría haber novedades con respecto a su futuro, pero el club cuenta con él por lo que sólo saldría en caso de que existiese una oferta interesante económicamente.

Marlos Moreno: el extremo colombiano , sobre el cual el club tiene una opción para ampliar la cesión durante una temporada más, podría salir tras la llegada de Federico Valverde, que dejaría el cupo de extra comunitarios cubierto. Su destino podría ser el Girona, club con el cual el Manchester City dueño de sus derechos, tiene un acuerdo de colaboración.

Borja Valle: tras media temporada cedido en el Real Oviedo en la que se asentó como titular en el extremo, podría volver al equipo, pero no para jugar en esa posición sino para ser lateral derecho, una opción muy del gusto del cuerpo técnico. Tiene dos años más de contrato.

Carles Gil: el extremo valenciano gustó en su estancia la pasada campaña, pero el precio que pide el Aston Villa por sus servicios se antoja demasiado alto para las arcas deportivistas. El club competirá

con otros como el Real Betis para hacerse con sus servicios.

Kakuta: tras dejar sus destellos de calidad en el club como cedido por el Hebei chino, el extremo parece que no continuará debido a la falta de continuidad, su alto sueldo y sus actos de indisciplina.

Bruno Gama: el extremo portugués en su segunda etapa en la ciudad, no ha sido tan regular como gustaría en el seno deportivista, por lo que podría dejar el equipo pese a contar con un año más de contrato.

Ola John: otro jugador que gusta al club, pero que podría no continuar. Tras haber llegado cedido por el Benfica durante el mercado invernal, su buen hacer de las últimas jornadas ha disparado su precio, por lo que parece complicado que el club deportivista pueda llegar a un acuerdo con el club portugués.

Fede Cartabia: el argentino, que ha pasado por una primera mitad de la temporada convulsa en Valencia tras su no-traspaso en verano, logró desvincularse en el mercado invernal para firmar un contrato por el Deportivo hasta el año 2.022. Jugó cedido en el Braga la segunda parte de la temporada dado el overbooking que existía en el Deportivo en ese momento y dejó buenas sensaciones en su club de destino. Uno de los jugadores más queridos por la afición, se presenta como una de las claves de esta temporada.

Delantera

Con un sólo fijo en el puesto, el club busca la pieza diferencial para no sufrir en la búsqueda de la salvación.

Florin Andone: máximo goleador del equipo tras su fichaje el pasado mercado veraniego. Joven y rápido, se presenta como uno de los jugadores franquicia del club de cara a la entrante temporada,

tras sus 12 goles de la temporada pasada.

Joselu: tras una temporada llena de altibajos, en la que el delantero logró buenos goles pero sufrió de lesiones y algún roce con la grada de Riazor, el ex-jugador madridista volverá de su cesión a Inglaterra, donde espera hacerse un hueco en la plantilla del Stoke City.

Oriol Riera: el jugador catalán no llegó a asentarse en el once del Osasuna y pese a que le queda un año de contrato, no se espera que su carrera siga en A Coruña, por lo que la opción de la rescisión se

ve como la más probable.