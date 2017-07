Laure: "He querido honrar en cada entrenamiento, en cada partido, esta camiseta"

Google Plus

Imagen RCDeportivo. Laure durante uno de sus últimos entrenamientos

Laure Sanabria, tras hacerse oficial su rescisión de contrato el pasado martes, se despedía esta mañana en una rueda de prensa de todo el deportivismo. Desde que debutara con el club contra el Villarreal en enero del 2008 bajo las órdenes de Lotina, han pasado ya diez temporadas, en las que ha militado en las filas del primer equipo.

Durante su despedida estuvo apoyado por sus compañeros Mosquera, Navarro, Arribas y Bergantiños, quien portará el brazalete de capitán en primer lugar a partir de ahora.

Pese a que todavía le quedaba un año más de contrato, tanto el club como el jugador madrileño llegaron a un acuerdo. "La intención es buscar la mejor de las situaciones para el club y para mí. Creemos que es el momento de buscar esta situación, de desvincularnos, pero creo que es un hasta luego. El año pasado no jugué mucho, pero al final yo quiero jugar, tengo hambre de competir y seguir peleando, y aquí no puede ser", señalaba el lateral que se ha ganado a la afición y que ha estado con el club en sus peores rachas. Anunciaba también que ha fichado para las próximas tres temporadas con el Alcorcón (segunda división), un equipo que ha apostado fuerte por él y que le permitirá estar cerca de su familia.

"He entregado el alma aquí.[...] Mi idea es un hasta luego. Me voy a preparar para estar aquí, e intentar siempre aportar desde fuera" apuntaba dejando claro que la despedida del Deportivo no es definitiva.

Siguiendo su papel de capitán, no se olvidó de la afición, asegurando que "es el motor y el corazón de este Deportivo, y tenemos que seguir alimentándolo y cuidándolo para que siga habiendo ese deportivismo". Finalmente, apuntaba ante los medios que está "convencido de que vamos a hacer un buen equipo, a seguir creciendo. Doy un paso al lado para que el club siga creciendo, con gente joven. Gente de la casa y de fuera".