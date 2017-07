Debate: ¿debe el Dépor vender a Sidnei?

Google Plus

Pese a la gran importancia de Sidnei en la plantilla, son muchos los que optan por buscarle salida debido al descenso de su rendimiento en la pasada campaña y a la gran cantidad de dinero que podría dejar en las arcas del club herculino que abrirían la puerta a posibles fichajes como el de Lucas Pérez.

Sin duda es una de las incógnitas del verano y tarde o temprano sabremos si Sidnei saldrá o no de Riazor. El destino parece estar en China o en la Premier League y las cifras del traspaso rondan una cantidad cercana a los 20 millones de euros. Dos de nuestros redactores debaten sobre la postura que debe adoptar el Dépor con respecto al central brasileño.

No debe venderlo (Pablo Figueiras)

Bien es cierto que el presidente del Deportivo, Tino Fernández, ha reiterado en numerosas ocasiones que lo más seguro era que Sidnei saliese del club en cuanto consiguiese la nacionalidad española, y así no ocupar plaza de extracomunitario en cualquier equipo de Europa que pudiera estar interesado. Aun así, Sidnei es un jugador importantísimo para el Dépor. Desde su llegada, en el verano de 2014 procedente del Benfica, ha sido un fijo en los esquemas de todos los entrenadores que han pasado por el conjunto gallego desde entonces. El central brasileño ha disputado con el Dépor un total de 97 partidos, más de 8.500 minutos, y eso, teniendo en cuenta que el conjunto herculino cambia una media de diez jugadores por temporada, son unas cifras muy buenas.

Además, con el paso del tiempo ha adquirido una jerarquía tal, que ha despertado el interés de clubes tan grandes como el Barcelona o el Valencia, entre otros. La verdad es que el Deportivo podría sacar una buena cuantía por su traspaso, y además se liberaría de una de las fichas más altas de la plantilla, pero… ¿merece realmente la pena? Con la baja de Ínsua, que ya ha debutado con el Schalke 04, el Dépor cuenta con los mismos centrales que la temporada pasada (además de Róber, cuya situación está todavía por determinar), y en dicha campaña el equipo tuvo problemas para cubrir esa demarcación por el tema de las lesiones y la acumulación de tarjetas (sobre todo a final de temporada).

El nuevo acuerdo con Abanca hace que el Dépor tenga mucha menos necesidad de vender que cuando el presidente afirmó que la venta de Sidnei era muy probable, allá por el verano de 2016. Lo cierto es que si analizamos un poco las posibilidades que el mercado ofrece actualmente, no encontramos ningún jugador en su puesto que podría ofrecer un rendimiento, cuanto menos, similar. ¿En serio merece la pena deshacerse de Sidnei por diez o doce millones de euros para acabar buscando un central de menos nivel por un precio un poco menor?

Debe venderlo (Antón Rial)

Dinero. Por mucho que el acuerdo con Abanca haya mejorado las arcas, de querer reforzarse bien el club deberá pagar por jugadores que den un salto de calidad al equipo. El traspaso del central, bien a China o a Inglaterra, aliviará las arcas con un ingreso extra de entre 15 y 20 kilos, un dinero nada despreciable dadas las condiciones del Dépor.

El emblema. Las opciones de volver a ver a Lucas Pérez enfundándose de nuevo la camiseta blanquiazul pasan por sacar un dinero importante por Sidnei, que unido a la posible voluntad del coruñés lleven al ídolo deportivista de nuevo a Riazor. La importancia sería capital. Además de una presumible cantidad de goles, la vuelta del delantero haría al Dépor un club mucho más apetecible para los posibles fichajes, y sería la clave en un vestuario que ha visto como su mayor problema la falta de un líder que tire del carro cuando vienen mal dadas.

Prescindible. Nadie duda de la calidad de Sidnei, pero el rendimiento del jugador no ha sido el esperado la pasada temporada, bastante inferior a el de otras. A punto de cumplir 28 años, el valor jugador irá bajando por su edad, y de hacer otra temporada como la pasada, la idea del club de sacar plusvalía por el jugador podría no ser posible. Por si fuera poco, no es la del centro de la defensa la zona del campo en la que el Dépor está más falto de efectivos, ya que pese a la salida de Insua, y además de Sidnei, hay otros tres jugadores más con contrato como son Albentosa, Arribas y Róber, el cual reclama protagonismo tras una fantástica temporada con el campeón de la Liga 123, el Levante.