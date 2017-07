Gerard Valentín: "En ningún momento pude dudar. Yo quería venir"

Google Plus

Imagen RCDeportivo. Gerard Valentín durante un entrenamiento de la pretemporada

Gerard Valentín ha sido el protagonista en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva tras el entrenamiento de pretemporada. El jugador, que fichaba hace un par de días por el equipo blanquiazul para las próximas cuatro temporadas, admitía que está muy ilusionado por comenzar esta nueva etapa: "intentaré competir por el sitio desde el trabajo, desde la ilusión. Siempre se aprenden cosas nuevas".

Al ser preguntado por su fichaje, reconocía que "cuando llegó la oferta estaba muy ilusionado. Cuando te llega una de un club grande, y de Primera, no te lo puedes tampoco pensar mucho. En ningún momento pude dudar. Yo encantado".

En lo que se refiere a sus cualidades como lateral, destacó sobre todo su "velocidad" y, aunque "soy bastante ofensivo, intento estar concentrado en defensa y trabajar". Sobre las palabras de ayer de Pepe Mel diciendo que había que trabajar la defensa, admitía que "siempre estoy dispuesto a aprender. Estos años he aprendido de todos mis compañeros y de todos mis entrenadores, y espero seguir haciéndolo aquí".

"Yo creo que Alves en su época más puntera, seguramente en el FCBarcelona. Carvajal también me gusta. Pero ahora mismo no tengo", respondía sobre sus jugadores de referencia.

Sobre su recibimiento por el vestuario, aseguraba que "son gente muy cariñosa, y la verdad es que me han aceptado rápido". Cuando se le preguntó en particular por su compañero de equipo, Juanfran, reconocía que se trata de "uno de los que más me ha acogido", y sobre la competencia con este opinaba que "está dura, pero al final trabajo, ilusión... aprender todo lo que pueda, e intentar competir por el sitio".

Refiriéndose al Deportivo, manifestó que es "un equipo histórico. Más o menos sabes de todo. Sabía la historia, todo futbolero la sabe, sobre todo en estos últimos años. He visto algún partido de Primera como aficionado, y cuando ya sabía que me venía, me informé un poco más sobre las instalaciones, la ciudad... Todo el mundo habla maravillas".