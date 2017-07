Tres de tres

Google Plus

Silva: Primer tiempo: Guilermo / Lema (> Insua, min. 24), Michi Leal, Rebollo, Jacobo / Diego, Gabriel / Pedrito (> Douglas, min. 30), Real, Rafa Borges y Joao Paulo. Segundo tiempo: Damián / Insua, Cardelle, Walmor Henrique, Rebollo / Gabriel, Kata, Diego, Álex Matos / Douglas y Movilla.

Deportivo: Primer tiempo: Rubén / Gerard, Albentosa, Arribas, Luisinho (C) / Edu Expósito, Fede Valverde, Çolak / Aarón (> Saúl, min. 22), Óscar Pinchi y Andone. Segundo tiempo: Francis / Juanfran, Róber, Sidnei, Navarro / Guilherme, Borges, Mosquera (C) / Carles Gil, Bruno Gama y Adrián Castro (> Pedro, min. 68).

MARCADOR: 0-1 Óscar Pinchi, min. 29. 0-2 Andonde, min 35. 0-3 Pedro Alves, min 74. 0-4 Borges, min 85. 0-5, Pedro Alves, min 88.