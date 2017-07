Mel: "Queremos hacer las cosas bien, ser protagonistas por cosas positivas"

Mel durante un partido de la pretemporada.| Fuente: Antía (VAVEL)

Una vez más, el técnico deportivista mostraba su preocupación por obtener otro delantero que reforzase la demarcación para la que tan solo cuenta con Florin Andone. “No se puede competir con un solo delantero. La tardanza puede hacer que el jugador llegue en desventaja con el resto de sus compañeros. He tenido que usar a Óscar Pinchi y a Bakkali, e incluso a Fede. Tenemos un equipo competitivo, que está haciéndolo cada vez mejor cada día que pasa. La secretaría técnica está haciendo todo lo posible por cerrar los temas, los frentes abiertos”, apuntaba.

Incorporaciones y salidas

Después de que esta mañana se anunciase la llegada del central suizo Fabian Schär, Pepe Mel revelaba que se trata de un fichaje realizado ante la previsión de que se produzca alguna salida de la zaga. “El club me dijo que había que prever lo que había pasado el año pasado con Lucas, y que hay posibilidades de que tengamos el mismo problema en un momento de la temporada en el que sea difícil reaccionar. Por lo tanto, se ha hecho ese movimiento”. El entrenador se mostraba encantado con los centrales, quienes “están trabajando francamente bien” y con los que cuenta para la próxima temporada.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, elogiaba su trabajo: “Estoy muy contento con todos, están aportando muchas cosas, incluso el propio Bakkali tiene unas ganas tremendas de demostrar que es un gran jugador. Cartabia está teniendo problemas últimamente físicos, a ver si está al 100%, igual que Gerard. Con el propio Róber, creo que es un chico que a mí me ha sorprendido agradable y positivamente”.

“Hay jugadores que saben su rol. Yo he hablado con todos. Hay futbolistas que saben que la idea es que no se queden aquí, y hay que buscarles acomodo”, señalaba sobre las salidas. Manifestaba también que “no me gustaría tener tres porteros profesionales, y más de 21 o 22 jugadores”. En lo relativo a la portería, apuntó que el canterano Francis, pese a no estar todavía preparado, crece cada día: “Es una perla, y como tal hay que cuidarla. Aparte de ser un club de fútbol, hay que ser listos y saber manejar muchas cosas. Cuando un jugador tiene posibilidades, hay que cuidarlo, porque el futuro depende de eso”.

El Madrid, en la primera jornada

Sobre el emparejamiento contra el Real Madrid en la primera jornada liguera, el entrenador se mostró tranquilo: “Tenemos opciones de ganar, como cualquiera en cualquier partido. Viene de ganar la Liga y la Champions, por lo que nosotros tenemos que mostrar nuestra mejor cara, y por ello nos estamos preparando desde el cinco de julio. Queremos hacer las cosas bien, ser protagonistas por cosas positivas”. Quien no va a poder disputar ese encuentro será Fede Valverde, que “con cara de pena, ha dicho «yo no puedo jugar», y va a tener que debutar una semana más tarde”.

Finalmente, fue preguntado por la posible llegada del guardameta Joel Robles, confirmando que el interés del club “es cierto, pero la secretaría técnica está en ello. Ya tuvimos un problema con un portero que pensábamos que íbamos a tener, así que prefiero esperar a ver qué pasa. El Depor debe tener tranquilidad”.