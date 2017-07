Primera derrota de pretemporada del Dépor

Google Plus

INCIDENCIAS: Rozando los 50.000 espectadores en el Estadio do Dragão

Deportivo de la Coruña: Rubén; Juanfran, Albentosa, Sidnei, Luisinho; Mosquera, Guilherme; Bruno Gama, Valverde, Bakkali; Andone. También jugaron: Schär, Navarro, Çolak, Cartabia, Edu Expósito, Valentín, Arribas, Bicho, Borja Valle y Róber.

Llegaba el primer compromiso serio para los blanquiazules, se enfrentaban nada más y nada menos que al Oporto, equipo que jugará este año la Champions League. Los días previos al partido, los medios de comunicación recordaban con nostalgia aquel empate a cero que cosecharon los blanquiazules en el Estadio do Dragão en semifinales de Champions, pero nada tendría de parecido ese partido a este.

Comenzaron los portugueses dominando el partido por medio de la posesión con los herculinos buscando sorprenderlos en alguna contra, sin ningún éxito. El primer aviso del Oporto llegaría a los nueve minutos de partido tras una falta botada desde la banda derecha, que remata el Oporto y hace estirarse a Rubén el cual hace una gran parada. No mucho después llegaría el 1-0 para los portugueses. La jugada empezaría por la banda izquierda en pies de Brahimi, quien llega a línea de fondo, pone un pase de la muerte, un jugador del Oporto remata al palo, el rechace favorece a Aboubakar que tras rematar primero contra un defensa deportivista, vuelve a recoger el rechace y marca a puerta vacía, 1-0 en el 13'.

Tras el gol los coruñeses no sólo no reaccionaron, si no que se toparon con otra mala noticia, Albentosa caía lesionado y tendría que entrar Schär en su lugar en el 27'. Posteriormente, el Deportivo sacó un parte médico que determinaría un esguince de tobillo del central.

La primera ocasión de peligro del Deportivo llegaría en el 29', robo arriba de los gallegos que acabaría en los pies de Bruno Gama, quien al no ver a Andone prácticamente sólo a su izquierda, prueba suerte y fuerza a Casillas a hacer su primera parada de mérito. A partir de ese momento el Dépor empezó a crecer, incluso tuvo otra ocasión en el 41' con un tiro de Bakkali desde la frontal que respondería Casillas con una gran parada. A pesar de todo serían los portugueses los que volverían a marcar. En el 42' Corona centraría desde la banda derecha para que Aboubakar se adelantara a toda la defensa gallega, algo dormida en el día de hoy, y marcara su segundo tanto del encuentro y segundo también para el Oporto, 2-0.

El Dépor respondió con una gran ocasión. Centro desde la derecha del Deportivo, Casillas sale a por él pero se le escapa y el balón pega en Florin Andone quien no lo remata al estar protegiéndose por la salida del portero. Con el 2-0 llegaríamos al descanso.

Tras la reanudación el Dépor tomaría más la iniciativa ofensiva en el partido. Pero otra vez serían los portugueses quienes marcarían tras un error gravísimo de Sidnei en la salida del balón, que regala el balón de tacón a los rivales y deja que Corona marque a placer el 3-0 en el 54'.

Los herculinos no bajarían los brazos y seguirían buscando el gol. Fruto de esa insistencia, llegaría un centro de Valverde desde la banda derecha que Mosquera no llegaría a rematar por los pelos. A partir de ese momento el partido bajó su ritmo dado que se empezaron a hacer los carruseles de cambios que son típicos en los partidos de pretemporada.

El marcador se cerraría en el 87' con otro gran error de salida de balón de los coruñeses. Rubén entrega el balón a Róber, quien presionado por al espalda, da un pase hacia atrás, sin ver que el que estaba allí no era un central, sino Marega, quien marca ante Rubén el 4-0 definitivo.

Mucho que mejorar de cara a esa primera cita ante el Real Madrid el 20 de agosto. Pepe Mel tendrá que trabajar muy duro para intentar darle una alegría a su afición en la primera jornada de liga.