Mel: "Somos un equipo que está en construcción"

Google Plus

Imagen RCDeportivo. / Pepe Mel minutos antes de comenzar el encuentro

Pepe Mel se encargó de analizar la derrota contra el FC Porto por cuatro goles a cero. Los portugueses, más superiores durante el encuentro, sacaron a la luz los problemas del Deportivo.

En cuanto a las sensaciones que dejó el equipo, señalaba que "el resultado es el que es, nunca se puede cambiar. Yo creo que los dos últimos goles afean un poco nuestro partido. Somos un equipo que está en construcción. No tiene nada que ver con el Porto, que ya está hecho y tiene mucho más ritmo que nosotros. Vienen de jugar una gira en México y tienen ritmo de competición. Es un equipo muy bueno, fuerte y con velocidad. Nos ha apretado arriba, no nos ha dejado jugar, y hemos estado incómodos. Las veces que hemos conseguido liberarnos de esa presión es cuando hemos estado con nuestra verdadera entidad". Apuntaba además que "tenemos un problema en la delantera, no tenemos más, y esperamos que para el 20 de agosto el equipo esté mucho mejor".

Mel pidió a sus jugadores que salieran desde atrás, "es obvio que los ocho primeros partidos no teníamos opción de hacer esto porque el rival era de menor entidad. En este lo teníamos que hacer, para ver en qué estado estamos, para ver en qué confianza estamos, para ver todavía lo que nos queda".

Sobre los errores en los dos últimos goles, afirmaba que "el tercer gol es evitable. Sidnei en un partido oficial no hace eso, pienso que no, y el cuarto es disculpable. (Róber) Es un jugador que acaba de entrar en el campo en una posición que no es la suya. Yo creo que el equipo, ante la presencia de jugadores tan fuertes y agresivos, ha perdido la entidad. De aquí al 20 de agosto que empieza la Liga, el Depor dará un paso hacia delante. De todo hay que sacar conclusiones positivas. Yo creo que este resultado, quitando los dos últimos goles que nos afean, nos ayuda a crecer".

Cuando fue preguntado por la portería y la titularidad de Rubén en la próxima temporada, declaraba que para este partido "no había más. Tyton está lesionado, y creo que no era un partido para darle la responsabilidad a Francis. Rubén es un portero que puede defender nuestra portería con todas las garantías del mundo. Estamos súper contentos con él. Ha hecho lo que yo le he dicho que hiciese. Creo que está capacitado para sacar la pelota desde atrás y darnos inicio en el juego, que es lo que necesitamos para hacer un buen fútbol".

Finalmente, y sobre las semejanzas de este once con el de la primera jornada liguera, cree "que se aproximará mucho más en el Teresa Herrera. Hoy teníamos bastantes condicionantes. Fede Valverde no puede jugar contra el Real Madrid, y Çolak tampoco. Hoy Celso Borges no estaba, por ejemplo, por lesión".

LUISINHO: "hay que estar preparados para empezar fuerte"

El defensa, quien portó hoy el brazalete de capitán, suscribió las palabras de Pepe Mel, afirmando que "sabíamos que era un partido difícil. Nosotros todavía estamos en construcción. Son partidos que queríamos ganar, pero sabíamos que el rival que teníamos era diferente a lo que encontramos en Galicia. Es un equipo fuerte. Competimos hasta el máximo, pero aún nos falta mucho tiempo para empezar la Liga y vamos a estar preparados para ello. Estamos aquí para aprender, sacar conclusiones de las cosas menos positivas y seguir para adelante".

"En la primera parte no entramos bien, nuestra salida del balón no fue la mejor y, cuando teníamos el balón, lo perdíamos rápidamente. Así es difícil. Quedan muchos días para empezar la liga. Con el Madrid hay que estar preparados para empezar fuerte", señalaba sobre los errores defensivos cometidos durante el partido.

Finalmente habló del objetivo del equipo: "la idea es empezar bien la Liga. Sabemos que es muy importante empezar así, y esperamos que sea un año más tranquilo que los otros años. Tenemos confianza, el equipo está trabajando bien. Hay que tirar para adelante y ser positivos".