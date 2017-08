Nulidad ofensiva

Hoy el Deportivo jugaba un amistoso contra el Real Oviedo, partiendo como equipo favorito y con ganas de resarcirse de la goleada por 4-0 contra el Oporto el pasado domingo. Pero finalmente no solo no se pudieron llevar la victoria, si no que prácticamente no tiraron a puerta. Las veces que tuvieron una ocasión peligrosa los coruñeses al igual que los disparos a puerta de todo el partido se pueden contar con los dedos de una mano.

El partido empezaba bronco. En los primeros compases de la primera mitad, Verdés le haría una entrada muy dura a Florin Andone a la que el rumano le contestaba encarándose con él. El pique entre ambos jugadores viene ya de la época de Andone en el Córdoba, y parece que a día de hoy ambos jugadores no hicieron del todo las paces, dado que el pique continuó a lo largo de todo el partido hasta que Anquela decidió cambiar al central. El rumano tras un partido en el que el central acabó expulsado por dos entradas durísimas sobre el propio delantero decía cosas como esta del defensa: "Venía a por mí, no se puede jugar así en estas categorías. Si quiere jugar así que lo haga en Tercera División o en Regional. Se ha visto todo porque luego fue expulsado nada más empezar la segunda parte"

El Oviedo empezó el partido muy bien posicionado atrás y con la presión muy alta. Los coruñeses no sabían como superar esa presión y acababan errando muchos pases por su culpa. Los asturianos traían la lección aprendida y intentaban cortar la jugada cada vez que el Dépor le entregaba el balón a Emre Çolak, el cerebro en ataque de los coruñeses al que se le veía hacer gestos de frustración por culpa de la falta de movilidad de sus compañeros en jugadas ofensivas. El partido tenía numerosas faltas, lo que se tradujo en el juego a llevar un ritmo lento de fútbol.

Lo más parecido a ocasiones de gol que hubo en los primeros 45 minutos fueron los córners. En el 25' Çolak enviaba un saque de esquina a la cabeza de Arribas quien remata alto y con falta en ataque, en la protesta de la jugada el central vería la primera amarilla del partido.

Tras el descanso, el Real Oviedo empezaría intentando llevar la iniciativa del partido. Tan aburrido estaba siendo para el espectador el encuentro, que el primer disparo a puerta se realizaría en el 45', obra de Linares, atrapó sin ningún problema Tyton. En el 48' el Real Oviedo llegaría hasta línea de fondo y pondría un centro de la muerte que de no ser por Tyton seguramente acabaría convirtiéndose en el 1-0.

Tras esto los gallegos se repusieron y tuvieron más protagonismo en el partido sin llegar a convertirlo en ocasiones claras de gol. En el 61' ocurriría la anécdota del partido, Pepe Mel y Andone serían expulsados tras varias protestas al linier. Ambos se encontraban en el banquillo.

Con la entrada de Bakkali, el Dépor tuvo un soplo de aire fresco por la banda izquierda. El belga fue el jugador más destacado por parte de los herculinos en ataque. Obra de el extremo fue el primer disparo a puerta de los blanquiazules en el 67', que hizo estirarse a Juan Carlos. Posteriormente forzaría dos faltas y un córner con sus constantes internadas por banda y regates de ensueño que trajeron de cabeza a la defensa asturiana.

Finalmente el partido acabó con empate a ceros entre un Dépor que demostró muy poco en ataque y un Real Oviedo muy sólido atrás, el domingo recibirá al West Bromwich inglés en el trofeo Teresa Herrera.