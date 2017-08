Borja Valle: "Vamos a hacer un buen grupo, una piña, y lo demás tiene que llegar"

Imagen RCDeportivo / Borja Valle peleando un balón durante en el encuentro

Borja Valle volvía a la que fue su casa años atrás. Un partido muy especial para el futbolista, pero que dejó un mal sabor de boca a los aficionados deportivistas. "Lo he hecho saber y creo que todo el mundo que me conoce lo sabe, para mí es un partido muy especial. Esta es prácticamente mi casa, dónde he crecido como persona, como futbolista. Viví cosas que no viví en ningún lado. Le guardo una estima increíble", señalaba.

La afición, conocedora de esa estima, se lo hizo saber mostrándole su cariño durante el partido. El jugador afirmaba estar "súper agradecido. Guardo mucho cariño, y se agradece que después de un tiempo la gente se acuerde y te lo haga saber así de bien".

El ponferradino terminó jugando de delantero en dicho partido, a lo que respondía que "creo que es momento de hacer estos cambios, de probar, de inventar un poco de fútbol y de acoplarnos todos. Obviamente todavía es muy pronto, y falta gente por llegar. Creo que es lo que menos nos tiene que preocupar ahora. Vamos a hacer un buen grupo, una buena piña, conocernos y lo demás tiene que llegar".

"Es un salto grande de los partidos de la semana pasada a los de ahora. Son rivales de mucho nivel, que ya te exigen mucho más, hay que cambiar el ritmo. Al final ha sido un cambio muy grande, nos viene muy bien. Empezamos a conocernos entre nosotros en las dificultades, ya no solo atacando sino defendiendo. Falta mucho todavía, tres semanas, para que empiece lo bueno, creo que es normal. Obviamente todo el mundo quiere hacer gol, que las cosas salgan fáciles, pero esto es fútbol y va a ser lo que nos va a tocar todo el año", aseguraba sobre la falta de gol y su visión del equipo.

En cuanto a su papel individual dentro del equipo, afirmaba que "no pienso en eso. No lo hacía el año pasado y este menos. Mi idea es seguir entrenando día a día, y mejorando. Acoplarme al equipo, al entrenador, a la posición que el míster requiera. No pienso ni en salir ni entrar, ni en estar de delantero o extremo. Lo que tengo que pensar es en jugar, en crecer, en acoplarme al club y a los compañeros".

El otro de los protagonistas que habló ante las cámaras fue Edu Expósito, quien completó los 90 minutos. "Sabía que iba a ser un partido difícil, el equipo no ha jugador bien. Estamos en construcción, pero poco a poco", señalaba a nivel colectivo, pero a nombre individual decía sentirse "muy contento".

Cuando se le preguntó cómo se sentía más cómodo, de doble pivote o en línea de tres, aseguraba que para él "con los dos sistemas se siente cómodo. Es difícil, pero bueno, mis compañeros me están ayudando mucho y la verdad es que estoy muy contento".

Finalmente, ambos jugadores dejaron su opinión sobre el Oviedo. El catalán apuntaba que se trata de un "equipo que ya sabíamos que iba a ser fuerte, lo había dicho el míster. Yo he visto un buen equipo". Mientras, Borja Valle señalaba que les vio "muy bien. Es un equipo que está hecho para seguir creciendo. Es un mecanismo que va hacia arriba. Lo que quieren es jugar ese ansiado playoff y pegar otro salto. Este año están haciendo buena plantilla y sigue la ambición, es es bueno".