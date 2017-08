Guía VAVEL Deportivo de la Coruña 2017/2018: llegó la hora de dejar de sufrir

Los jugadores celebran la salvación en el Estadio de la Cerámica Fuente: La Liga Santander

Tras ver pasar a dos entrenadores por su banquillo, y tener que sufrir la marcha de su estrella Lucas, y de su jugador revelación Babel en invierno, el Deportivo consiguió asegurar la permanencia en la penúltima jornada. Los coruñeses llevan tres años salvándose "in extremis", lo que no parece que siente muy bien a los corazones de sus aficionados. El Deportivo marca como meta este año salvarse con más antelación, y luego ya sin presión, escalar el máximo número de puestos posibles en la clasificación.

La historia de un pequeño, que en algún momento fue de los más grandes

El Deportivo de la Coruña se fundaba en 1906 bajo el nombre de Club Deportivo de la Sala Calvet y su primera temporada en Primera sería la 1941-1942. En esa misma temporada conseguiría una cuarta plaza, algo sorprendente para un recién ascendido. Al verse entre la élite del fútbol español. El Deportivo decidiría crear su propio trofeo veraniego, y le dio el nombre de Trofeo Teresa Herrera. En la temporada 53/54 debutaría con el Deportivo con 19 años el único balón de oro gallego, y a su vez, coruñés, Luis Suárez. Al final de la temporada sería traspasado al Barça por 50.000 pesetas y al final de la siguiente, del Barça se iría al Inter por 25 millones de pesetas.

Ya en la época entre el 1957 y el 1973, los herculinos se ganan el mote de equipo ascensor, consiguiendo en esta época seis descensos y cinco ascensos. Llegando ya a la época del 1973 al 1988, el Deportivo no jugaría más arriba de Segunda División llegando a jugar una vez en Tercera División (cuando aún no existía Segunda B) y otra en Segunda División B. Pero ya en el 1988, cogería las riendas de un equipo sumido en las deudas, el hombre que llevó a los más alto a otro club de A Coruña, pero en esta caso de Hockey. El club era el HC Liceo y el hombre ya sabréis que fue Augusto César Lendoiro. Este nombró entrenador para la temporada 88-89 al histórico Arsenio Iglesias.

El actual presidente, Tino Fernández, y Lendoiro en el palco de autoridades de Riazor. Fuente: Miriam Mata

Empezaría ahí la etapa más dorada de la historia del club coruñés. Arsenio Iglesias construiría un equipo de ensueño capaz de competir de tú a tú con los grandes de España y Europa. Un equipo conocido por su emblemático esquema 3-5-2 con jugadores como Bebeto, Mauro Silva, Fran, Manjarín, López Rekarte o Liaño, entre otros.

La temporada 1993-1994 el Deportivo pelearía hasta la última jornada por el título de Liga. La manera de perderla, no pudo ser más cruel y dolorosa. El apodado “Super Dépor” perdió una Liga fallando un penalti en el descuento. Miroslav Djukic sería el verdugo en ese caso. Al año siguiente, el conjunto gallego conseguiría su primer título nacional logrando la Copa de SM del Rey ante el Valencia, en un encuentro que se tuvo que disputar en varias partes, tras suspender en una ocasión el árbitro el encuentro, tras caer una gran granizada. El héroe de esa final sería Alfredo Santaelena.

Después de una gran etapa, el club experimentó un relevo generacional. Arsenio, Manjarín o Bebeto, entre otros, dejaron de vestir de blanquiazul. Llegaron hombres de gran nivel como Djalminha, Mackaay, Tristán o Naybet. Además de los incombustibles Mauro Silva, Donato y Fran. Bajo las órdenes de Jabo Irureta el Deportivo logró en la temporada 1999/2000 el mayor hito de la historia del club: quedar campeón de la liga española. Además, ese equipo lograría otra gran hazaña, ganando una Copa de SM el Rey al Real Madrid, el día de su centenario y en el Santiago Bernabeu. Quedará para la memoria de todos los deportivistas el “centenariazo”. Durante aquella etapa, el Deportivo de La Coruña frecuentaba las plazas más altas de la competición, logrando varios subcampeonatos y terceros puestos. Riazor se convirtió en uno de los estadios más duros de Primera. Prueba de ello son los 18 años de sequía que tuvo todo un Real Madrid en el feudo deportivista, en los que nunca consiguió vencer en tierras coruñesas.

Después de ganar dos Supercopas de España y hacer historia en competición europea, llegando a semifinales de la Champions en 2004, el “Euro Dépor” de Valerón, Tristán o Fran sufriría el fin de un ciclo.

Este relevo generacional no obtuvo los resultados deseados y el Deportivo pasó de pelear por títulos a ser un equipo de media tabla. De la mano de Joaquín Caparrós y Miguel Ángel Lotina como entrenadores, el nivel competitivo del equipo bajo paulatinamente consumando un trágico descenso en 2011. Tras 20 años en la élite, el Deportivo volvía al pozo de la Segunda División.

Tras un ascenso con números de récords, el Deportivo volvía a Primera la temporada 2012/2013. Tras una campaña con muchos problemas tanto deportivos como extra-deportivos, el Dépor volvía a descender. Sin embargo, al año siguiente, volvería a ascender y esta vez, por lo menos hasta el momento, para quedarse en la máxima categoría del fútbol español.

Esta temporada entrante será la cuarta consecutiva desde su último regreso a La Liga. En estos tres últimos años, el Deportivo ha conseguido asentarse en Primera aunque sufriendo mucho más de lo que gustaría entre sus aficionados. Durante las últimas tres campañas, el conjunto coruñés ha obtenido unos resultados muy pobres en Riazor y eso le ha mermado a lo largo de la competición. Riazor ya no es lo que fue antaño. Así pues, esta temporada que empieza, el Deportivo buscará subir un peldaño el nivel del equipo tanto como visitante como sobre todo en su estadio, con su gente.

(Parte escrita por Marc Vázquez)

Grandes hazañas

El Deportivo es un club con una larga historia en la mayor categoría del fútbol español, todo empezó en el año 1992, cuándo a tres de octubre conseguía por primera vez en su historia ser líder en solitario de la Primera División, tras una temporada histórica los gallegos conseguían la tercera plaza la cuál les daba derecho a jugar la temporada siguiente en competiciones europeas, todo esto de la mano de Arsenio Iglesias, entrenador del histórico "Súper Dépor".

En el año 94 el conjunto herculino se jugaba la liga en la última jornada, en Riazor, ante su gente. El Barcelona era el rival directo e iba ganando en el Camp Nou, el Deportivo no conseguía ese ansiado gol que permitiera alzar la liga. En el minuto 89 había un derribo dentro del área sobre el que por aquel entonces vestía la elástica blanquiazul Nando. El especialista en ejecutar los penaltis no estaba sobre el terreno de juego dado que había sido sustituido anteriormente, Bebeto era el señalado por una afición que ya se veía con el título en las manos pero el brasileño no tuvo el coraje para lanzar el penalti. Coraje que sí que tuvo Djukic, pero desafortunadamente no logró marcar el ansiado gol que el Deportivo tanto deseaba y algunos aficionados no pudieron contener las lágrimas al ver como el árbitro pitaba el final del encuentro y el Barcelona se proclamaba campeón de Liga.

Tras ganar su primera Copa en el 1995 ante el Valencia, el Deportivo conseguía levantar la ansiada liga en el año 2000. El Dépor comenzaba a ser uno de los grandes de Europa, un equipo que enamoraba a la gente allá por donde pasara, en el 2002, tras varios subcampeonatos de Liga, el Deportivo conseguía lo impensable, ganar la copa del "centenariazo" en el Santiago Bernabéu ante el Madrid.Todo esto sin olvidar que acabó ganando las tres Supercopas de España que disputó. En 2005 el conjunto herculino llegaría hasta las semifinales de la Champions League, y tras una época de decadencia, los coruñeses están intentando asentarse en primera y crear una base sólida.

(Parte escrita por Brais Ron)

Una temporada decepcionante

Imagen tras la goleada recibida en Butarque, que supondría la destitución de Gaizka Garitano | Foto: LaLiga

Dos días antes de terminar el periodo de fichajes, el Deportivo perdía a su jugador insignia. Lucas Pérez ponía rumbo a Londres para convertirse en jugador del Arsenal para reforzar su delantera. Con la marcha de Lucas, el Dépor perdía un jugador determinante, que tiraba del equipo y era el jugador emblemático del club. El Deportivo apostó por Ryan Babel para reforzar la delantera. El jugador llevaba años lejos de las ligas competitivas y lejos de su mejor nivel. Después de semanas de adaptación, Babel se convirtió en el jugador referencia del equipo. Con él, Gaizka Garitano encontró un once tipo para su equipo que trajo muy buenos resultados. Con victorias frente a la Real Sociedad u Osasuna y después de un gran encuentro en el Santiago Bernabéu, el Dépor de Gaizka parecía haber encontrado su juego.

En el mercado invernal el Deportivo recibiría una noticia muy negativa para su plantilla, otra más. Ryan Babel, que se había convertido en el jugador más importante del equipo, no renovaba con el club coruñés y ponía rumbo a Turquía para jugar en el Besiktas. En ese mercado el Deportivo trajo a Kakuta y Ola John en calidad de cedidos para intentar compensar la marcha de Babel. Tras la marcha de Babel, el equipo sufrió un bajón descarado en cuanto a juego y resultados. Desde la marcha del holandés, Gaizka Garitano ya no volvería a ganar un partido como entrenador del Deportivo. En febrero y tras una larga racha de malos resultados, el club prescindía de los servicios del entrenador vasco. Pepe Mel sería su relevo.

La era de Pepe Mel como técnico del Deportivo no podía empezar mejor. Con victorias ante el Sporting y el Barcelona y empatando ante Betis y Atleti, el Dépor de Mel sumaba ocho puntos de doce. Sin embargo, el equipo se deshincho y realizó un último tramo de liga muy triste. Consiguió la permanencia sufriendo hasta la penúltima jornada y sin mostrar un juego para nada atractivo para el aficionado.

El balance de la temporada 16-17 es negativo. Pese a haber logrado su objetivo, la permanencia, la forma no ha sido la deseada. Se ha logrado la permanencia más por demérito ajeno que por méritos propios. Por ese motivo, el Deportivo tiene que hacer un cambio radical de cara a la próxima temporada.

(Parte escrita por Marc Vázquez)

Nuevas y esperanzadoras caras

El Deportivo, a lo largo de este verano, ha realizado una serie de fichajes que han proporcionado al equipo un salto de calidad. Se ha reforzado la defensa con Schär (central) y Gerard Valentín (lateral derecho), la medular con Fede Valverde (medio centro ofensivo) y las bandas con Fede Cartabia y Bakkali. Además, tras la salida de Poroto y Roef, ha vuelto Rubén y ha subido al canterano Francis. Con las nuevas incorporaciones y salidas, la próxima campaña se verá a un equipo más rejuvenecido.

Francis Uzoho: fichado en el mercado de invierno de la pasada campaña para el Juvenil, fue llamado para realizar la pretemporada con el primer equipo bajo las órdenes de Pepe Mel y Manu Sotelo.

Pese a su corta edad (1998), el nigeriano ya posee un título: la Copa del Mundo sub-17, y es considerado por el entrenador como una de las perlas de la cantera deportivista. Procedente del Aspire Academy (Qatar), se le ve muy seguro bajo palos, pero sin experiencia suficiente para jugar en Primera División. Pepe Mel no quiere tres porteros profesionales en el equipo, por lo que todo apunta a que Francis ocupará ese tercer puesto (sin confirmación oficial al respecto).

Fabian Schär: el internacional suizo de 25 años ha aterrizado en Riazor, de forma inesperada, para defender el centro de la zaga. Con una buena salida de balón, será necesario para los esquemas de Pepe Mel. Procedente del Hoffenheim, ha fichado para las próximas cuatro temporadas.

Comenzó sus andaduras futbolísticas en las filas del Wil, debutando de forma profesional en el 2009, y del Basilea (Primera División Suiza), donde jugó tres campañas y conquistó dos ligas suizas. Además, con la selección, participó en los Juegos Olímpicos de 2012 de Londres y en el Mundial de Brasil 2014.

Gerard Valentín:

Procedente del Nàstic de Tarragona, el lateral derecho ha firmado para las próximas cuatro temporadas y llega para suplir la vacante que dejó Laure. La pasada campaña fue un gran año para él a título individual: logró hacerse con la titularidad, disputando 33 encuentros, y fue uno de los mejores laterales de la Segunda división. Una de sus virtudes es su velocidad, lo que le posibilita incorporarse al ataque con facilidad. Además suele buscar el uno contra uno.

Competirá por el puesto con Juanfran y a lo mejor con Borja Valle, quien ha sido utilizado por Mel como lateral en algún encuentro de la pretemporada.



Fede Valverde:

Cedido por el Real Madrid sin opción de compra llega al Deportivo para estrenarse en la Primera división española. Se trata de un centrocampista que hizo una magnífica actuación la pasada campaña en el filial blanco, y que fue nombrado segundo mejor jugador del torneo en el último Mundial sub 20.

Con un buen desplazamiento del balón, golpeo y potencia, esta temporada en el club coruñés le servirá para crecer en experiencia. Su demarcación es en la que hay mayor competencia, por lo que ahora tan solo le queda convencer a Pepe Mel.

A lo largo de la pretemporada ya ha dejado muestras de su calidad y madurez pese a su corta edad, sorprendiendo incluso a sus compañeros y anotando uno de los mejores goles de la pretemporada.





Carles Gil:

Militará en las filas del Deportivo por segundo año consecutivo, cedido (y con compra obligatoria) por el Aston Villa. En el mercado invernal de hace dos años llegaba al club inglés, dónde jugó 28 encuentros pero no terminó de sentirse cómodo.

Durante la temporada pasada disputó 23 partidos y anotó un gol con la camiseta blanquiazul. Entre sus virtudes podríamos destacar su rapidez y su buen regate. Pese a haber sufrido problemas físicos que le impidieron lucirse, ha sido un pilar tanto para Garitano como para Pepe Mel.





Bakkali:

El joven internacional belga llega en calidad de cedido y sin opción de compra posible por el Valencia. Actúa por la banda izquierda, posición que el año pasado compartían Ola John y Kakuta, y puede aportar velocidad en el ataque.

Formado en las categorías inferiores del PSV Eindhoven, logró debutar con el primer equipo y estrenarse en la fase clasificatoria para la Champions, anotando su primer gol oficial. En el verano del 2015 llegó al club ché, y la pasada campaña apenas contaron con él. Tan solo disputó 18 partidos, uno de ellos formando parte del once inicial.

Esta pretemporada está sorprendiendo de manera muy positiva con su gran velocidad y su regates, y está llamado a ser una de las revelaciones del equipo.





Fede Cartabia:

Llegó cedido en la temporada 2015-2016 al Deportivo, y tras haber dejado un muy buen sabor de boca en el club y haberse ganado a la afición, fue fichado a coste cero en el pasado mercado de invierno. No obstante, terminó la temporada cedido en el Sporting de Braga a causa de los fichajes de Ola John y Kakuta. Destaca por su habilidad con el balón en los pies y por su golpeo, y tendrá que competir por el puesto con Bruno Gama.

Djukic decidió incorporarle al primer equipo del Valencia, ampliando de esa forma su contrato hasta el presente año. Pese a ser un habitual en las convocatorias, nunca llegó a cuajar, por lo que salió cedido, primero al Córdoba y más tarde al club herculino. Tras volver de estas, su presencia en el conjunto ché seguía sin ser la deseada, por lo que decidió rescindir su contrato.







Adrián López:

El punta asturiano ha sido traspasado en calidad de cedido para la próxima temporada. Llega para reforzar la delantera junto con Florin Andone, una vez solucionadas las diferencias entre el Porto y el jugador, quién puede actuar tanto en punta como en banda.

Regresa al conjunto deportivista donde había jugado durante cinco temporadas, dos de las cuales cedido en el Alavés y en el Málaga. Volvió de ellas mucho más preparado y se convirtió en uno de los habituales de Lotina. En la temporada 2010-2011 fue el pichichi del equipo con tan solo siete tantos, los cuales no fueron suficientes para evitar el descenso a la categoría de plata. Ficharía entonces por el Atlético de Madrid, donde vivió sus mejores años a nivel futbolístico. Esos resultados se vieron reflejados en la consecución de una Liga, una Copa del Rey, una Europa League y una Supercopa de Europa.

En el verano de 2014 se trasladó al Porto, firmando con el conjunto portugués por cinco temporadas. Allí no rindió lo esperado, por lo que fue cedido al Villarreal.

Además, compitió con la Selección Española sub21 en la Eurocopa 2011, logrando el Balón y la Bota de Oro del torneo, y más adelante logró ser internacional absoluto disputando dos encuentros.





Puntos fuertes del equipo



Las posiciones más reforzadas para la próxima campaña han sido la defensa y el centro del campo. En cuanto a la zaga, está claramente más completa que otros años, y teniendo en cuenta lo visto a lo largo de la pretemporada, parece más sólida. Cuentan, hasta el momento con:



-Cuatro centrales, los tres del año pasado (Sidnei, Arribas y Albentosa) más Fabian Schär.



-Cuatro laterales: dos izquierdos (Luisinho y Fernando Navarro) y dos derechos (Juanfran y Gerard Valentín).



No obstante, habría que estar preparados para alguna posible baja, siendo las más probables las de Alejandro Arribas y Sidnei.

Sobre el centro del campo, cuentan con gente con experiencia y solidez, como el costarricense Borges o Pedro Mosquera, y gente joven con un gran potencial como el cedido Fede Valverde. Este último ha realizado una muy buena pretemporada, y todo hace pensar que va a tener un rol más importante que el de Bergantiños en la próxima campaña.

(Parte escrita por Antía Simón)

El último pase, la materia pendiente



Muchos fueron los partidos que el Dépor dominó de cabo a rabo, pero no supo que hacer con el balón en los pies en campo rival. Casi todos esos ataques acababan con un centro mal ejecutado, que terminaba en posesión de algún rival. Todo esto pese a que el Dépor contaba con hombres de gran clase como es el caso de Carles Gil o Emre Çolak en ataque. Finalmente, el que empezó a destacar en este estilo de juego fue el lateral Juanfran, quien fue de los pocos hombres que sacaba centros bastantes acertados a principio de temporada, aunque con el paso de los partidos parecía que se fuera contagiando de sus compañeros.

Toda este plan se ejecutaba normalmente con un 4-2-3-1 con los laterales desdoblando a los mediapuntas en ataque, y los extremos bajando a defender para anular el dos contra uno que solían sufrir los laterales en defensa. Pepe Mel conservó ese esquema, aunque aclaró que simplemente conservó todo el trabajo de Garitano porque no daba tiempo a cambiar de rumbo, pero aclaró que de cara a esta temporada querría asentar sus ideas de juego. Quizá el técnico madrileño cambie la formación, ya que en casi todos sus anteriores equipos jugó la mayoría de las veces con dos puntas. El problema con el cambio de esquema en el Deportivo, es que dejas fuera, al menos de su posición natural, a un jugador con tanta calidad como Emre Çolak. Mel tendrá la última palabra de seguir fiel a sus antiguas ideas futbolísticas que ya enseñó en otros equipo, o amoldarse a esta plantilla y sus características.

Con respecto al año pasado, el Dépor solía sufrir con sus laterales teóricamente suplentes, con Laure sufría con su falta de ritmo tanto en defensa como en ataque y con su poco acierto en los centros, mientras que Fernando Navarro tenía dificultades para incorporarse al ataque. Quizá ese fuera uno de los puntos débiles del Dépor la pasada campaña. Tras la marcha de Babel el Dépor también sufrió para encontrar a un sustituto de garantías, ya que ni Kakuta, ni Marlos, ni Ola John llegaron a convencer.

Como punto fuerte cabe resaltar su capacidad para saber reponerse ante un resultado adverso, en pocos partidos vimos al Deportivo rendirse a pesar de verse superado en el marcador. Imagen de esa idea es la derrota en el Bernabéu por 3-2, en la que el Deportivo remontó un 1-0 en contra, y que con el 1-2 tuvo la oportunidad de cerrar el partido con una carrera hacia la portería de Babel, en la que Danilo acabó derribando al holandés pero ni el árbitro ni el linier vieron nada punible en esa acción. Quitando la polémica del partido, lo encomiable del encuentro fue el poder de reacción que dieron a conocer los coruñeses ante equipos tan poderosos como en ese caso el Real Madrid, para poder remontarle un 1-0 al finalmente campeón de liga en su propio estadio.

Dejando a un lado ese punto positivo, y siendo realistas, muchas cosas han de mejorar en el Dépor para volver a mirar más allá de la salvación y darle una alegría a su parroquia, aquella que tanto merece.

Once tipo para esta temporada

(Parte escrita por Brais Martínez)

El goleador llegado de segunda

El deportivo venía lastrando de sus últimas competiciones ligueras una falta de delantero con olfato goleador, quitando obviamente el caso de Lucas Pérez, la excepción que confirma la regla. Por eso muchos aficionados, tras el fichaje de Florin, criticaban que se le diera el papel del recién salido Lucas a un jugador llegado de segunda división, a pesar de sus buenas cifras goleadoras en la categoría de plata (20 goles en 35 partidos), con lo que saldría una media mayor a un gol cada dos partidos.

Si no eran suficientes las críticas, al delantero rumano se le sumaron mas detractores al pasar nada más y nada menos que 862 minutos sin marcar, lo que para el punta con más minutos jugados de un equipo que pelea por la salvación es una losa muy grande con la que cargar. El delantero consiguió romper su sequía goleadora en Granada, tras un primer remate que paraba el meta Ochoa sin llegar a blocar el balón, el delantero no lo dudó y lo remató al fondo de las mallas, rompiendo así su mala suerte de cara a portería. En ese partido el Deportivo empataría 1-1 gracias a ese gol, después de que en los minutos finales el árbitro decidiera anular un gol legal a Babel.

Tras ese encuentro, Andone consiguió remontar el vuelo goleador, y acabó la campaña con 12 goles a favor en 37 partidos ligueros. Dejando a un lado la cifra de goles, Andone salió todos los partidos a morder a la defensa rival, sin dar nunca un balón por perdido. Sus puntos fuertes sin lugar a dudas son la presión que ejerce sobre la defensa rival, que lo convierte en un delantero rocoso a pesar de no tener demasiada envergadura, y su gran movilidad sobre el terreno de juego, dado que siempre lo ves buscando un desmarque en ataque. Aunque el Dépor sigue buscando otro punta en el mercado, y la primera opción sigue siendo la vuelta de Lucas, los coruñeses tienen en Andone una de sus grandes bazas de cara a puerta.

(Parte escrita por Brais Martínez)

Llegó la hora de demostrar lo que vale

Fuente: Antía Simón (VAVEL)



Tras colgar las botas en el Angers SCO en el 98, José Mel Pérez (Madrid, 28 de febrero de 1963) inició su nueva etapa como entrenador. En un primer momento comenzó dando órdenes a equipos de menor envergadura, hasta dar un salto a la Primera división española con el Tenerife en el año 2001. En el club isleño no tuvo mucho éxito, y fue destituido en febrero del siguiente año. Durante la temporada 2002-2003 fue seleccionado por el Getafe (que por aquel entonces competía en Segunda) para lograr la permanencia, objetivo que cumplió. En la siguiente campaña se trasladaría al Deportivo Alavés, donde no podrá lograr el ascenso y tan solo estaría un año.

Más adelante, y tras entrenar dos años al Polideportivo Ejido y cuatro al Rayo Vallecano (con quienes logró el ascenso a la categoría de plata), comienza su primera etapa en Real Betis Balompié, donde realizó un trabajo espectacular y se afianzó como entrenador. Durante sus tres temporadas al frente del equipo verdiblanco, consiguió subir al equipo a la Primera división y competir en la UEFA Europa League (2012-2013) tras un gran salto de calidad. Además, se caracterizó por su apoyo a la cantera, haciendo debutar hasta a 16 jugadores. Tras una mala racha, sería destituido en diciembre del 2013, con un Betis que ocupaba el puesto de colista.



En enero del siguiente año, el West Bromwich Albion anuncia su contratación como nuevo entrenador. No obstante, tras haber salvado al club inglés en la última jornada, ambas partes decidieron rescindir el contrato.

Volverá al Betis en diciembre del 2014, que ocupaba el tercer puesto, y lograría el ascenso de nuevo a la Primera división a dos jornadas de terminar la Liga. El 10 de enero del 2016, el club andaluz decide rescindir su contrato, poniendo de este modo fin a su segunda etapa como entrenador allí.



El 28 de febrero de 2017, tras la destitución de Gaizka Garitano, llega a un Deportivo con el objetivo de evitar el descenso. Se topa allí con jugadores con mucha calidad, pero que poco motivados, no la sacaban a la luz. Tras triunfos esperanzadores como contra el Barcelona y partidos pobres con rivales de menor envergadura, logró la permanencia en la penúltima jornada contra el Villarreal. Al haber logrado su cometido, su contrato fue renovado automáticamente.



Se trata de un técnico al que le gusta tener la posesión del balón y salir desde atrás con un ataque veloz. Los extremos incisivos son unos pilares fundamentales en sus esquemas, y tanto Emre Çolak como Bruno Gama, podrían tener un peso muy importante. El esquema que tanto utilizaba en Sevilla de un 4-4-2, no lo ha podido utilizar de momento ya que solo cuenta con Andone como delantero puro.



Durante sus primeros meses en A Coruña, Mel empleó un 4-2-3-1, lo que le permitió usar dos extremos y un enganche que actuaría detrás del delantero, fortaleciendo así la zona central.

La defensa siguió intacta, con cuatro hombres: Juanfran y Luisinho ocupando los carriles y Sidnei y Arribas como centrales. En lo relativo al medio centro, uno sería más táctico y otro se encargaría de controlar la salida del balón, siendo, por ejemplo, Borges y Mosquera respectivamente.



Palmarés:

- Segunda División B con el Rayo Vallecano ( año 2008)

- Segunda División con el Real Betis Balompié (año 2011)

- Segunda División con el Real Betis Balompié (año 2015)



Cuerpo técnico en el Deportivo de La Coruña:

- Roberto Ríos: Segundo entrenador

- David Gómez: Preparador físico

- Julio Hernando: Preparador físico

- Franganillo: Preparador físico

- José Gordillo: Analista

- Manu Sotelo: Entrenador de porteros

(Parte escrita por Antía Simón)