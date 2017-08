Pepe Mel: "No tengo más remedio que creer al presidente, Lucas vendrá"

Pepe Mel durante el entrenamiento matutino del día de hoy. / Imagen: RCDeportivo

El regreso de Lucas Pérez a las filas del Deportivo está cada vez más cerca. Y es que Mel afirmaba, tras ser preguntado por el delantero, que: "Conozco no hace mucho al presidente, pero aparte de todo el amor que tiene hacia el Dépor, es un poquito cabezón. Él me ha dicho que sí y yo no tengo más remedio que creerle, porque me ha demostrado que cuando se propone algo lo consigue".

Si su llegada se materializase, dejaría al Deportivo sin opción de hacerse con un nuevo guardameta, como bien señalaba el técnico madrileño: "Al final el club lo que piensa es que hay que hacer un gasto importante arriba, y por lo tanto ese gasto condiciona muchas cosas. Si queremos hacer cosas importantes arriba, las demás cosas hay que dejarlas aparcadas". Añadía además que ningún jugador saldría para poder traer de vuelta al delantero coruñés.

No obstante, el entrenador se mostraba totalmente concentrado para el próximo encuentro contra el Real Madrid. "Es un equipo muy completo, no solo en el contraataque, sino que con espacios te mata. Ahora es muy bueno en posesión y circulación de balón, en recuperación, en balón parado (con Varane, Bale, Ramos…). Tiene enchufada a toda la gente, así que juegue quien juegue da igual. Nosotros vamos a competir, a intentar hacer las cosas que hemos preparado para que nos salga un buen partido. Y si nos sale, estaremos metidos. Sabemos que tenemos que dar el 100% para competir con un equipo que ahora mismo es el mejor".

Fue preguntado por un tema muy cuestionado en los últimos días por el Madrid, los árbitros, a lo que respondió que no le preocupaba: "González González es un buen árbitro de Primera División. Se ha encontrado en estas mil veces, no tiene por qué tener una presión añadida. Imagino que va a pitar lo que vea. Confiamos en él y no vamos a entrar más, lo más importante para nosotros es competir".

"No podemos caer en el error de regalarle al Madrid, como hicimos el año pasado en los primeros minutos del partido. Estamos hablando del mejor equipo en la actualidad, por lo que todo aquello que tu le regales, lo recibe con mucha alegría y lo aprovecha. El partido del domingo va a ser más diferente. Si conseguimos que piense en defender, tenemos algo muy ganado. En el partido de hace tres meses solo pensaron en atacar… y así nos fue. Tenemos que hacer que piensen en proteger a Keylor, que piensen que tienen que correr hacia atrás, y que también el Dépor le puede hacer daño. Y para eso tienen que ver que es real, que queremos ganarles el partido", apuntaba sobre cómo van a encarar al conjunto blanco.

En cuanto a las ausencias, Mel se mostraba "preocupado". El equipo no contará con Carles Gil (por lesión), con Emre (por sanción) ni con Valverde propiedad del conjunto madrileño). Además, están a la espera de la evolución de Florin Andone, quien, según confirma el entrenador, después del entrenamiento de ayer "no tenía muy buenas sensaciones" y decidieron pararle hoy, "darle 24 horas más". "Mañana tenemos un entreno muy importante en Riazor, y si no le veo cercano al 100% se quedará fuera. Nosotros no podemos regalar nada, no estamos para ello. También tenemos que cubrirle un poco a él, porque si cometemos la imprudencia de arriesgar en exceso, no solamente se puede perder el partido del Real Madrid, sino el siguiente”.

Adrián podría ser el posible sustituto del rumano, pero como apuntaba razonablemente Pepe Mel: "No está para competir 90 minutos. Será una alternativa durante el partido, o bien sale de inicio sabiendo que tienes que hacer un cambio. Cuando uno es entrenador tiene que tomar decisiones, y esperaremos a mañana a la respuesta de Florin, porque también es cierto que él es un poco peculiar. Seguramente otro con la misma lesión que él ya se hubiera retirado, pero él insiste en probar para estar, y se le agradece ese esfuerzo".

Sin embargo, aseguraba que pese a no poder sacar a alineación que tenía pensada por las ausencias, pondrá "la que ahora mismo es la mejor".

"Yo quiero que la gente, cuando salga de Riazor al terminar, se sienta orgullosa del equipo, aunque haya perdido. Si la gente se va orgullosa, estoy seguro de que no vamos a perder. Importa mucho que la gente vea al Dépor como un equipo serio. Si hay un valor seguro que tiene el Dépor es la fidelidad de la gente que va a Riazor, e incluso de los que no van. Lo han demostrado no solamente ahora, sino en las épocas en las que el club ha estado en Segunda División. Nosotros a ellos no le podemos pedir nada, es al revés. Estamos en deuda con ellos, y esperemos que este año nos puedan felicitar", señalaba sobre la afición.

Finalmente, añadía que no mira hacia el partido contra el Levante, sino que se centra en el Real Madrid. "Son tres puntos que están en juego, y por lo tanto tres puntos que podemos competir. Quitarle uno solo sería muy importante para la autoestima de todos. Sería un mensaje de que este Dépor va serio en la Liga, y eso es lo que les estoy metiendo en la cabeza a mis jugadores".