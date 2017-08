Deportivo-Real Madrid: puntuaciones del Dépor, jornada 1 de La Liga

Fuente de la imagen: RC Deportivo

El Deportivo comenzaba la liga con la ilusión de poder darle una alegría a su afición derrotando en casa al vigente campeón de la competición, el Real Madrid. Pero no se vive de ilusiones, y finalmente los blanquiazules a pesar de tener varias ocasiones de gol claras, se vieron arrollados por los madrileños tanto en el marcador como en el juego. El partido acabó con derrota de los herculinos por 0-3, y con el Madrid compitiendo a medio gas ya en la segunda parte.

A continuación, la valoración que VAVEL otorga a cada uno de los jugadores deportivistas participantes en el choque.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Pepe Mel

5| Poco más pudo hacer el míster con los mimbres que tenía disponibles para este choque y ante un Madrid claramente superior sobre el terreno de juego. Quizá pudo dejar a un lado la idea del trivote que se vio en bastantes tramos del partido ya que obviamente no sirvió para contener el centro del campo merengue, pero poco más.

Rubén

4| Un gran fallo suyo propicio el primer gol de los visitantes en una de las pocas intervenciones que tenía. Luego se redimió algo con una gran parada tras un disparo de Asensio de falta. No le conviene al de Coristanco fallar estos días que el mercado aún sigue abierto, y la portería es la segunda prioridad coruñesa para fichar.

Juanfran

4| Muy pocas subidas por banda se le vieron al lateral y aun así sufrió mucho en defensa sobre todo con Marcelo. Desde su banda se fabricaron el primer y el tercer gol del Madrid. Esperemos ver más del defensa a lo largo de la campaña o quizá Gerard Valentín se adueñe del carril derecho.

Schär

5| Teniendo en cuenta que el nivel de la defensa no fue nada bueno, el suizo volvió a demostrar que está por encima de sus compañeros en casi todos los aspectos. Aun así falló en un par de salidas de balón que pudieron costarle caro.

Sidnei

4| Luces y sombras del brasileño en el día de ayer. Mezcló graves fallos como dejar rematar solo a Casemiro en su zona, con algunas grandes intervenciones defensivas, como grandes anticipaciones a los atacantes del Madrid. Pero en general, como sus compañeros de defensa, a rindió a un nivel bastante bajo.

Luisinho

6| De lo mejor del Dépor en el choque de ayer. Se anticipó muchas veces a los jugadores blancos, defendió con garras y dientes su banda, e incluso le sobraban fuerzas para subir la banda y buscar un centro, hasta se atrevió a chutar una vez desde tres cuartos con poco acierto. Esperemos ver al luso así de centrado en otros encuentros.

Guilherme

6| Otra de las luces de los coruñeses en el día de ayer. Se vacío en defender y tratar de salir de la alta presión blanca tras recuperar el balón. Destacó en lo segundo y con muy buen criterio de juego. De los pocos que hicieron moverse al equipo. Tuvo en sus botas una de las ocasiones más claras del partido, pero acabó mandándola al larguero.

Mosquera

4| De nuevo la brújula de los herculinos se vio perdida sobre el campo. Mosquera desapareció en labores ofensivas y fue sobrepasado por los merengues en tareas defensivas. El gallego sigue sin alcanzar aquel nivel que logró maravillar a Riazor hace ya mucho tiempo. Debe mejorar o si no acabará en el banquillo con la gran competencia que hay este año en su demarcación.

Borges

5| Al tico le asignaron por enésima vez un papel complicadísimo. Tercer miembro del pivote que en ataque se deshacía ya que a Celso le tocaba adelantarse algo más para convertirse en media punta. Hizo lo que pudo como siempre el mediocentro ya que en estos casos con tantas bajas en esa posición, suele ser el comodín del entrenador. A pesar de eso, se cansó de correr y sacrificarse en defensa.

Cartabia

4| El jugador que seguramente más balones tocó por parte de los locales en ataque, pero que no tuvo su día. Desbordaba por banda y se metía al centro para buscar el disparo a menudo, pero la defensa blanca no lo dejó en paz. Quitando eso, el argentino tomó casi todas sus decisiones sobre el terreno de juego mal. Se desmarcaba cuando no tenía que hacerlo, y cuando si tenía que hacerlo no se entendía con sus compañeros. Lo mismo le pasó a la hora de pasarla, erró un gran número de envíos. No fue el día del ex-valencianista.

Bakkali

5| Lo intentó todo, corrió, peleó, dribló, centró. Fue de los jugadores que más problemas le dieron a la defensa blanca junto con Andone. Finalmente su esfuerzo pasó factura, sintió un pinchazo y tuvo que ser sustituido en el 54'. El extremo se dejó todo en el campo con muy poca recompensa.

Andone

4| Andone sigue mostrando su inmensa irregularidad vista su actuación de ayer. Tuvo dos manos a manos con Keylor, un remate de cabeza cerca del área pequeña y un penalti, para marcar al menos el gol de la honra, pero lo falló todo. Cometió muchas faltas presionando a la defensa visitante y acabó viendo la amarilla protestando una decisión arbitral. Tras ganar dos carreras en la primera parte a Sergio Ramos y Carvajal dejó de crear ocasiones de peligro por sí mismo. Le toca olvidar este partido y centrarse en el Levante.

Bruno Gama

6| Fue el elegido para sustituir a Bakkali tras sus problemas físicos, e hizo su papel bastante bien. Salió con el partido casi sentenciado, y con pocos ataques del equipo blanquiazul, pero aun así todo lo que le llegó lo intentó convertir en peligro con bastante más eficacia que sus compañeros. Suyo fue el centro para dejar rematar solo a Andone de cabeza.

Adrián

S.C.| Entró en el 65' por Borges para buscar atacar con todo, pero a pesar de contar con más de 25 minutos sobre el césped, pocos balones tocó el asturiano. Aun así se le vio con ganas de ayudar al equipo, presionando al Madrid en su salida de balón.

Borja Valle

S.C.| Entró en el 79' en lugar de Fede Cartabia y tocó aún menos balones que Adrián. Sin embargo tuvo el tiempo suficiente para crear un dos contra uno que le dejó definir a Andone, quien controlaba mal y definía muy forzado ante Keylor que atrapó sin problemas. Le puso muchas ganas el tiempo que estuvo sobre el césped el de Ponferrada.