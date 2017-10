Mel: "Francis transmite confianza, todo lo que hace, lo hace bien"

Pepe Mel durante el partido. | Imagen: RCDeportivo

El Deportivo empataba ayer en Ipurua, y Mel se encargó de analizar dicho resultado de forma muy clara en rueda de prensa. "Hay cosas muy positivas. Al final lo que cuenta es el punto y portería a cero, pero yo he visto al equipo igualando intensidad ante el Eibar. En la primera parte creo que hemos tenido el partido en la mano, hemos sido mejores. La segunda parte, el empuje del Eibar nos ha hecho jugar diferente, y ya hemos sufrido más, pero supimos defendernos bien. Veníamos de ganar en casa, de hacer seis puntos de nueve, tampoco está mal. Para nosotros el comienzo de liga fue complicado".

Señalaba también la dificultad de jugar en un estadio como el del conjunto vasco, "no recuerdo haber venido a este campo y no haberlo pasado mal. No puedes venir aquí con una marcha menos que el rival, o no ganar continuamente los duelos, o perder segundos balones. Estás muerto en este campo, y nosotros eso lo hemos hecho bien".

En comparación con otros partidos, se pudo ver a un equipo más sólido atrás, pero con problemas a la hora de materializar el gol, las contras, como afirmaba el entrenador madrileño: "en el último pase nos hemos equivocado constantemente, hemos tenido mínimo cinco o seis situaciones de último pase para encarar al portero, y ahí es donde hemos fallado. Tenemos a gente como a Celso Borges, Guilherme y sobre todo a Emre que pueden dar el último pase bien. Lo importante es que hemos tenido los movimientos y que la gente de arriba se ha desmarcado bien".

"Hay que continuar" sentenciaba al ser preguntado sobre su futuro, todavía algo incierto pese al resultado. "El fútbol es presente, a nosotros nos importa ya el Girona, lo de Eibar queda muy lejos. Ese es el trabajo del entrenador, estamos aquí para tomar decisiones. A veces salen bien, otras salen mal. Lo que tengo claro es que si hoy el partido de Francis no hubiera sido bueno, se diría que el entrenador está loco, esto es así".

Centrándose más en el próximo partido liguero contra el Girona, apuntaba que "hay que continuar trabajando con humildad. Es un equipo que va a jugar con el mismo sistema que el Eibar hoy, con tres centrales. Tenemos que arreglar lo del último pase y esas acciones que nos hacen ganar los partidos. Es importante que nos vayamos de aquí con un punto y con la sensación de tener recompensa por el trabajo que hemos hecho".

En cuanto a nombres propios, destacó la labor del fabrilista Francis. Con tan solo 18 años debutaba ayer en partido oficial con el primer equipo. Pepe Mel lo tuvo claro. "No nos fijamos si tiene 18 años o 40 a la hora de hacer la alineación, nos fijamos en lo que creemos que nos puede dar. Es un jugador que lo ha demostrado hoy: con 18 años debuta en primera, casi no habla castellano y sin embargo nos ha dado tranquilidad. Transmite confianza, todo lo que hace, lo hace bien. Todo el equipo le ha arropado, él se ha sentido a gusto. Me alegro principalmente por el Depor, tiene un patrimonio más para el futuro. Ahora tiene que seguir con humildad, como ha trabajado hasta ahora, y ganarse un puesto".

Francis celebra el final del encuentro con Guilherme. / Imagen: RCDeportivo

Finalmente habló sobre la vuelta de Sidnei, que parece haber mejorado en su juego desde que comenzase la liga, y sobre la participación de Lucas en el encuentro. "Buscábamos que reaccionase positivamente, y él se ha dado cuenta de que puede dar mucho al equipo", afirmaba sobre el central brasileño. En cuanto al delantero, "hablé con el médico y con Lucas. Era un riesgo traerle, pero lo asumí yo. El chico tiene hambre, quiere jugar, y yo pensaba que podía ganar el partido".