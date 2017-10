Punto y final a la etapa de Pepe Mel en el Deportivo

Pepe Mel en rueda de prensa // Vavel España

La relación entre el Deportivo La Coruña y el técnico Pepe Mel ha llegado a su fin. La derrota frente al Girona ha supuesto la gota que ha colmado el vaso para los dirigentes del club coruñés. Con el equipo en la zona baja de la tabla y unas sensaciones que no son buenas en cuanto a juego, Tino Fernández y su consejo decide prescindir de los servicios del técnico madrileño como máximo responsable del primer equipo.

Un incio inmejorable

Los comienzos de Pepe Mel al cargo del Dépor no pudieron ser mejor. Debutó en Riazor empatando (1-1) contra el Atlético de Madrid. En sus cuatro primeros encuentros logró ocho puntos de doce posibles, dos victorias y dos empates. Además, una de esas victorias fue frente al FC Barcelona. Ese inmejorable comienzo daba pie a soñar a cualquier deportivista. Nada mas lejos de la realidad, el equipo fue deshinchándose poco a poco.

El objetivo de la permanencia, logrado

El Deportivo contrató a Pepe Mel con el objetivo de que salvase al equipo y lograra la permanencia en Primera División. Después de un muy buen inicio y un final no tan bueno, se logró el objetivo. Pese a que poco a poco el equipo fue dando la sensación de pérdida de fuelle, el Dépor consiguió los puntos necesarios para permanecer un año más en la élite del fútbol español.

El Dépor 17/18, el Dépor de Mel

El equipo no acabó la temporada bien. Pese a ello, la dirección deportivista confió en Pepe Mel como técnico de cara a la nueva temporada, con el objetivo de asentar de manera definitiva al Deportivo en Primera y lograr la permanencia de manera más holgada que años anteriores. Una pretemporada marcada por un gran número de amistos y en los cuales el Dépor empezaba a dar sensaciones preocupantes en cuanto a identidad en su juego. El conjunto dirigido por Mel empezaba la temporada con una plantilla formada por pilares de años anteriores y con fichajes ilusionantes como Valverde, Cartabia, Adrián, Schär o el retorno del ídolo blanquiazul, Lucas Pérez.

Nueve jornadas de malos resultados

Nueve partidos es lo que ha durado Mel como técnico deportivista esta temporada. En estos partidos el equipo no solo no ha conseguido los resultados esperados, sino que a su vez transmitía una sensación de falta de identidad alarmante en cuanto a juego. Después de dos victorias, dos empates y cinco derrotas, la última frente al Girona, la directiva decide cesar a Mel de sus funciones con el propósito de cambiar la dinámica del equipo.

La balanza de la "Era Mel"

Pese a que no ha acabado de la mejor manera posible, la balanza de la "Era Mel" en el Deportivo no es del todo negativa. El año pasado se contrató al técnico madrileño para salvar al equipo, lo hizo. Es verdad que en los últimos partidos la imagen del equipo fue muy criticable, pero también es cierto que logró el objetivo. Aunque no haya sido la mejor experiencia deportiva de la carrera de Pepe Mel y éste no haya sido capaz de hacer jugar bien a su equipo, nadie duda de que es un técnico de primer nivel, además de un profesional de pies a cabeza.