Cristóbal Parralo: "Estoy convencido y seguro de que este equipo va a salir adelante" / Imagen: @RCDeportivo

El jueves a las 20:30 en Riazor el que hace pocos días era entrenador del Fabril, se estrenará como técnico del primer equipo. Cogerá las riendas de un conjunto que hasta ahora no ha mostrado una continuidad en su juego.

A esto se ha referido Cristóbal Parralo en rueda de prensa entre otros asuntos. Para él lo más importante es que "el equipo tenga una identidad, que sea reconocible, que sepamos todos bien claro lo que tenemos que hacer en el campo", ha afirmado.

"Estoy convencido de que las cosas van a ir bien"

Aunque es consciente de la responsabilidad que tiene ahora, ha enviado un mensaje de tranquilidad y confianza tanto a sus jugadores como a la afición. "Estoy convencido de que las cosas van a ir bien. Y así lo transmitimos al equipo. Estoy convencido y seguro que este equipo va a salir adelante", ha asegurado. En cuanto a la afición, ha prometido "intentar que la gente, que la afición, esté con nosotros y se sienta orgullosa de este equipo".

Durante su comparecencia se ha hecho especial hincapié en su nuevo papel y cómo lo afronta. El andaluz dice no tener "miedo", que él sabe que como entrenador trabaja bajo presión y que su objetivo es "ganar cada partido".

Doble partido frente a Las Palmas

Su rival del jueves en Copa es también su próximo rival en Liga, lo que hace mucho más importante salir de la eliminatoria con buen sabor de boca y con los deberes hechos.

"De mediocampo para adelante tiene jugadores muy desequilibrantes"

La UD Las Palmas, con Pako Ayestarán de técnico, no pasa por su mejor momento. De los últimos cinco partidos no ha conseguido sumar ningún punto, y de los últimos tres se ha marchado con goleada. "No viene en una dinámica muy buena pero tiene jugadores de muchísima calidad. Juega bien al fútbol y vamos a intentar estar lo más encima posible de ellos para que no tengan esa oportunidad de jugar bien", ha analizado Parralo.

Cuando le han preguntado por el partido del lunes, correspondiente con la décima jornada de Liga, ha subrayado que "ahora lo importante es mañana. A partir de ahí ya valoraremos en que condiciones llegamos al partido del lunes".