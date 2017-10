Deportivo-Las Palmas: puntuaciones del Dépor, dieciseisavos de la Copa del Rey

Fuente de la imagen: La LIga

El Deportivo empezaba la copa esperando dejar atrás las malas actuaciones ligueras y dándole por fin una merecida alegría a su afición en casa. Las cosas por desgracia para los coruñeses no se asemejaron ni un pelo al deseo de los blanquiazules que en el 16' ya iban perdiendo 0-2 y en el 24' se quedaban con 1 hombre menos tras la doble amarilla a Juanfran. Después del descanso el Dépor lavó su imagen y llegó incluso a dominar a los canarios hasta conseguir el 1-2, pero cuando mejor estaba el Dépor Calleri marcó el 1-3 que echaba por tierra las ilusiones de los gallegos. El propio Calleri cerraría el marcador en el 90' dejando a los blanquiazules prácticamente apeados de la copa.

A continuación, la valoración que VAVEL otorga a cada uno de los jugadores deportivistas participantes en el choque.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Cristóbal Parralo

6| Imposible ver el trabajo del entrenador con las escasas horas de entrenamiento que tuvo con el equipo. Sin embargo supo recolocar al equipo en el descanso y hacer que dominara a Las Palmas durante el primer tramo de la segunda mitad. Hizo lo que pudo para el poco tiempo que lleva al mando.

Tyton

2| El nivel del polaco sigue siendo muy bajo, cada vez que un balón se acercaba a la portería local, aunque fuera bombeado, a la afición le temblaban las piernas. Tuvo una única intervención de mérito en el partido y a simple vista pareció más cosa de la fortuna que de la habilidad del portero. El resto de disparos con intención de los visitantes se convirtieron en gol.

Juanfran

S.C.| Expulsado en el 24' con doble amarilla, primero por una falta y luego por protestar. Dispuso de pocos minutos como para evaluar su nivel de juego en este partido. En lo que concierne a la expulsión, no vamos a pararnos a analizarla ya que como siempre está la versión del propio jugador y luego la del árbitro.

Schär

6| El suizo se nota que está un nivel por encima de la mayoría de sus compañeros. Tal y como estaba el partido, el central se hecho más de una vez el equipo a la espalda con sus magníficas salidas de balón, una de ellas acabó con un tiro del propio defensa que rebotaría en la madera. Le penaliza el nivel general en defensa del equipo

Sidnei

3| Riazor sigue buscando aquel Sidnei que maravillaba con sus cortes limpios de balón y ganaba todos los duelos aéreos con su par. Otra noche gris del que no hace tanto era el seguro defensivo del equipo coruñés. Los canarios se cansaron de marear al central.

Fernando Navarro

4| El lateral sufrió para defender los constantes ataques canarios y sigue sin aportar demasiado en ataque, aunque hoy no se notara tanto gracias al eléctrico Bakkali. Acabó el partido fundido, y tiró de viejos trucos en muchas ocasiones para conseguir ganarle la pelota al rival.

Edu Expósito

6| De las pocas buenas noticias del choque fue el gran momento de forma del mediocentro fabrilista. No sólo no desafinó respecto al resto de jugadores, si no que destacó. Aunque es cierto que también tuvo sus errores, Edu cuajó un gran partido intentando llevar la manija de los herculinos e incluso se atrevió a pegarle desde lejos un par de veces aunque sin mucha fortuna.

Guilherme

4| El brasileño mezcla momentos de luces y de sombras, aunque hoy la mayoría fueron sombras. Es capaz de hacerte un recuperación de balón clave, y en la misma jugada fallar un pase de 2 metros. Para rematar la actuación del brasileño, se le vio varias veces en el partido andando para recuperar su posición en situación defensiva.

Bruno Gama

1| No le salió nada al extremo en todo el partido por mucho que lo intentó. Atrás quedó la gran pretemporada realizada por el portugués, con el que toda la afición deseaba recuperar al Bruno de su primera época en el Dépor. Seguramente a buena parte de la afición se le olvidara de que hoy el luso jugó también el partido

Fede Valverde

7| El mejor jugador local enseñando detalles de gran calidad mezclado con las imparables ganas que le pone a su juego. El uruguayo no dejó un balón sin pelear sobre el césped y a pesar de fallar dos ocasiones clarísimas que le podrían haber dado en ciertos momentos del partido al Dépor el 2-2, lo único que provocó eso fue que Fede se dejara aún más la piel sobre el campo. Muy buen partido del mediopunta.

Bakkali

6| Buen partido del extremo aportando pura electricidad por su banda. Trajo de cabeza a su par todo el partido y siguió demostrando su gran velocidad y regate. Se sigue notando que no levanta mucho la cabeza en busca de un pase para sus compañeros, pero mejoró bastante en ese sentido desde sus primeros partidos con esta camiseta. Suya fue la asistencia del gol local.

Lucas Pérez

5| El delantero sigue sin estar al 100%, pero se le siguen notando las ganas en cada balón que toca, y en su desesperación cada vez que pierden un balón en ataque. Él remató de cabeza el centro de Bakkali para poner el 1-2 en el marcador y hacer soñar a la afición con un empate que nunca llegaría.

Gerard Valentín

6| El lateral entró en el 57' por Bruno Gama y aportó su gran velocidad por banda con varias subidas de balón al velocidades envidiables para la mayoría de laterales. Cumplió y además muy bien, que se ande Juanfran con cuidado porque Gerard aprovechó su oportunidad.

Florin Andone

6|El rumano entró en el 72' por Lucas Pérez. El delantero trató de convertir en peligro todos los balones que le llegaron aunque estuviera totalmente solo, y muchas veces lo consiguió. Como de costumbre, presionó y peleó cada balón como un jabato.

Pedro Mosquera

5| Entró junto con Andone en el 72' por Guilherme. No tuvo mucho protagonismo en el partido. Intentó organizar al equipo desde que entró sin excesivo éxito.