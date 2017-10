Cristóbal Parralo: "Tenemos que ser mucho más intensos y agresivos"

Cristóbal Parralo durante la rueda de prensa. / Imagen: RCDeportivo

Cristóbal Parralo debutaba como entrenador del Deportivo en el partido de la pasada noche. Un abultado 1-4 ensombreció su estreno.

Comenzaba la rueda de prensa analizando el partido: "Hemos salido con intención de apretar arriba, de ser un equipo con las líneas juntas, intentar llevar la iniciativa del juego. Sabemos que era un equipo con mucha calidad técnica, pero nos ha faltado sin balón mucha intensidad, mayor agresividad y valentía para saltar a veces a jugadores que quedaban entre líneas. Ha llegado el primer gol con una serie de errores, nos han metido el segundo, ha venido la expulsión... Intentamos rehacernos en el descanso".

No obstante, no todo fueron cosas negativas. Considera que el equipo ha sacado el orgullo, ha intentado tener esos minutos donde ha logrado el gol. "Ha tenido situaciones para poder empatar, pero al final se ha hecho también el partido largo. Fue un esfuerzo muy grande y hemos terminado perdiendo de manera abultada".

"El partido te deja sacar muchísimas conclusiones, sobre todo de rendimiento, de carácter, y ver la personalidad de cada jugador. Eso te da una guía", afirmaba sobre los buenos minutos que tuvo el equipo sobre el césped de Riazor.

Sobre la expulsión de Juanfran con un 0-2 en el marcador, se mostró muy contundente: "La quiero dejar a parte, y comentarla con el equipo. No sé qué ha podido decir o qué no, pero espero que no se vuelva a repetir. No puede suceder que nos quedemos con diez jugadores en una situación tan dura y difícil. Los compañeros han tenido que doblarse en esfuerzo. No puede quedarse en inferioridad el equipo".

En cuanto a ese sobreesfuerzo que tuvieron que realizar los jugadores durante la mayor parte del encuentro, afirmaba que iban a intentar que no afectase para el próximo partido. "Tenemos una plantilla amplia, y si hay algún jugador que va a llegar justo, entrará otro compañero".

Se mostró muy crítico en todo momento, alegando: "Hay que ponerse a corregir rápidamente los errores. No podemos encajar tantos goles, tenemos que ser mucho más agresivos e intensos sin balón, y esto se consigue con trabajo e intentando que el equipo reaccione ante esta situación. Debemos ser mucho más sólidos".

Profundizando más en el principal fallo del Dépor, la gran cantidad de goles encajados, quiso aclarar: "Solo llevo dos días aquí, apenas he podido trabajar. Esto no quiero que sirva como excusa ni mucho menos por el partido de hoy, pero sí analizar bien por qué están viniendo esos goles, por dónde están viniendo. Hay que intentar ponerle remedio. A ver si podemos tener tiempo para trabajar e intentar crecer en este aspecto".

Tras varios partidos sin jugar, Tyton recuperaba la titularidad bajo palos, algo que generó dudas. "Es un partido oficial, aquí no estamos para hacer pruebas. Es un portero que tenemos en la plantilla y hemos considerado conjuntamente con el entrenador de porteros que debía jugar. No hay ningún otro tema".