Juanfran: "Tengo claro que soy el culpable del partido de hoy"

El madrileño Juanfran atendió a los medios de prensa en zona mixta después de que su club cayese derrotado por 1-4 en el partido copero que enfrentaba el Deportivo de la Coruña y a Las Palmas.

El lateral del Deportivo, Juanfran se mostraba triste y cabreado en su llegada a la zona mixta tras lo ocurrido en el partido. El jugador herculino aclara lo ocurrido en la jugada donde Mateu Lahoz lo expulsaba antes de cumplir la media hora de partido.

"Le digo Mateu es la primera, igual para todos y me dice te voy a expulsar"

Juanfran se autoculpaba en gran parte de la derrota de su equipo ya que por su culpa sus compañeros han tenido que hacer un esfuerzo extra.

El madrileño también alagaba el esfuerzo de sus propios compañeros ya que como el dice "casi logran empatar, pero ese esfuerzo los condena en los minutos finales".

Juanfran se lamentaba ya que dice que tenían mucha ilusión en copa y cree que se ha equivocado pero que ya ha pedido disculpas a sus compañeros y al entrenador.

"Hay que asumir las consecuencias, a mis compañeros ya se lo he dicho, me duele por ellos porque teníamos mucha ilusión por el entrenador nuevo y creo que he estropeado el debut"