Edu Expósito, vuestro elegido

Edu Expósito durante el entrenamiento previo al encuentro. / Imagen: RCDeportivo

Desde que el centrocampista catalán debutara en el Deportivo Espanyol (7 de mayo) de la temporada pasada en Riazor de titular, su presencia no ha hecho más que aumentar.

Durante el pasado año ya dejaba grandes detalles de calidad en el Fabril, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales del equipo que logró el ascenso a la categoría de bronce. Como reconocimiento a este trabajo, fue citado (junto a otros fabrilistas) para realizar la pretemporada con el primer equipo.

En la presente campaña, ya fue llamado para el primer partido que enfrentaba a los nuestros contra el Real Madrid. Además, repitió convocatoria contra el Deportivo Alavés, Espanyol y Éibar. No pudo disfrutar de minutos en ninguno de ellos. No obstante, el momento de Edu llegó anoche, y no cabe duda de que lo aprovechó con creces.

Muy seguro en todo momento, completó el centro del campo junto con Guilherme y Fede Valverde. Jugó con criterio y sobriedad en un partido que se les complicó muy temprano. Siguiendo su rol de centrocampista ofensivo, no dudó en sumarse al ataque, intentando en un par de ocasiones que la pelota batiese a Raúl Lizoain.

Destacó su gran capacidad de giro y cobertura técnica a lo largo de la pasada noche, pese a no haber sido un buen partido a nivel de equipo. Su buena actitud y su empuje en todo momento, sumado a todo lo citado anteriormente, le han llevado a ser uno de los favoritos de nuestra audiencia en la pasada noche. De hecho, gran parte de la afición reivindicaba al término del partido copero que la pareja Edu - Valverde fuese indiscutible.

Se caracteriza por su madurez en el terreno de juego y por su más que buena capacidad para equilibrar el centro del campo. Añadiendo además que ha demostrado que tiene llegada a puerta. Su proyección de futuro es enorme. Con su potencial y su progresión futura, con el tiempo y las oportunidades que le brinden nos mostrará hasta dónde puede llegar.

Una cosa quedó clara, Edu Expósito se ha ganado más minutos en este equipo.