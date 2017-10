Rubén, casi a punto

Rubén durante uno de sus últimos entrenamientos. / Imagen: RCDeportivo

Sin duda alguna la noticia más importante en el día de hoy es la vuelta de Rubén Martínez. El portero, que sufrió una lesión en su pulgar derecho, ha comenzando esta mañana a entrenarse bajo las órdenes de Manu Sotelo y Cristóbal Parralo.

Durante el entrenamiento del 1 de septiembre, el portero de Coristanco sufría, como se indicaba en el parte médico ofrecido por el Deportivo, una "lesión en el ligamento colateral cubital de la articulación metacarpo falángica de su pulgar derecho".

Fue por este motivo por el que Rubén tuvo que ser apartado del terreno de juego y permanecer con dicha articulación inmovilizada durante aproximadamente cuatro semanas. Esta lesión frenaba en seco el arranque de temporada del gallego, que había iniciado la Liga como portero titular.

Último día de mercado y se encienden las alarmas. Perdía el Deportivo a uno de sus porteros, dejando el testigo a Tyton, que se quedaba como único portero de la primera plantilla. Se tomó la decisión acelerada de traer, en calidad de cedido para toda la temporada, a Costel Pantilimon (procedente del Watford inglés). La llegada del rumano no solo creaba más competencia cuando estuvieran los tres guardametas a punto, sino que no forzaba a recurrir a la cantera de forma obligatoria o ante circunstancias adversas. No obstante, esto no se cumplió. Durante el tramo final de la lesión del gallego, Francis superó a los porteros internacionales y logró debutar como titular con el equipo en Liga.

Tras realizar el tratamiento de fisioterapia y reeducación deportiva, Rubén llegó a la recta final de su recuperación. Una vez completados esos procedimientos necesarios, ha podido volver a los entrenamientos con el grupo. Comienza a ver ya la luz al final del túnel.

Es sabido por todos que la portería del Deportivo no está atravesando sus mejores momentos, y aunque todavía Rubén no esté al 100%, se le presenta a Cristóbal Parralo una difícil decisión. Tres porteros en el primer equipo, dos en el Fabril que vienen pisando fuerte, y una portería para defender.