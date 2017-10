Google Plus

Previa Las Palmas - Deportivo: necesidad de encontrarse || Foto: LaLiga

Los blanquiazules viajan a Gran Canaria con ganas de revancha ante el equipo amarillo por la derrota del pasado jueves (1-4) en el partido de 1/16 de Copa del Rey. Cristóbal Parralo debutará en Liga ante el equipo con el que debutó en el banquillo blanquiazul.

El Estadio de Gran Canaria acogerá la noche de mañana en uno de los duelos que cerrará la jornada un partido entre dos equipos con necesidades paralelas. Gallegos y canarios llegan a este partido con la gran necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona peligrosa de la clasificación. Los pupilos de Pako Ayestarán, con 6 puntos, marcan la zona de descenso a la división de plata mientras que el cuadro blanquiazul cuentan con 2 puntos de ventaja sobre la decimoctava posición.

Pese a llegar con dinámicas parecidas tras los últimos enfrentamientos en liga, los canarios arrastran un chute de moral tras la abultada goleada (1-4) que consiguieron el pasado jueves en la primera eliminatoria del torneo del KO. Por su parte, los blanquiazules tienen ganas de brindar una victoria a un entrenador que ha sido capaz de hacerles levantar cabeza, aunque aún sin premio.

Recuperar sensaciones

La UD Las Palmas no ha empezado la temporada de la forma en la que acostumbra. El equipo canario tan solo suma 6 puntos en las 9 primeras jornadas disputadas y tiene la necesidad de sumar tres más en el duelo de mañana lunes para abandonar la zona de descenso.

El equipo dirigido por Pako Ayestarán buscará su segunda victoria en casa en un duelo en el que el Dépor no se lo pondrá fácil. Los canarios llevan 5 jornadas sin sumar en Liga lo que hace que la obligación de puntuar en casa se haga vital para aspirar a la permanencia.

El equipo canario, según apuntaba su técnico tras el duelo de copa, se encuentran cada vez más cerca de lo que pretenden conseguir y son conscientes de que una victoria en copa no les hace sentirse superior para el partido de la jornada décima.

De tres en tres

El RC Deportivo de La Coruña, por su parte, tiene que recuperar la línea que acarició durante un par de jornadas. El equipo coruñés ha puntuado en tres de las últimas cinco fechas, lo que les permitió ganar confianza y mirar hacia arriba. Además los blanquiazules se hicieron fuertes en Riazon consiguiendo dos victorias consecutivas. Pero la derrota de la última jornada en casa ante el Girona, hizo que los gallegos chocaran de lleno contra el muro.

Los pupilos de Parralo, al igual que su rival, se ve en la necesidad de sumar para no verse encerrado en una zona de la que no suele ser fácil salir. El técnico andaluz, que lleva al mando de los blanquiazules menos de una semana, ha trabajado para corregir los errores de concentración que castigaban al Dépor, además de los desajustes tanto en defensa como en ataque que no permitían al equipo imponerse en las áreas.

Últimos antecedentes

Paradójicamente, suelen ser los visitantes los que se hacen con los tres puntos en los duelos entre Las Palmas y Dépor. De los últimos 6 partidos en el estadio de Gran Canaria, los gallegos han conseguido un empate y cuatro victorias, mientras que los canarios tan solo se han hecho con los tres puntos en una ocasión.

Los canarios no consiguen la victoria ante el Dépor en su feudo desde el 17 de marzo de 2001 (2-0); mientras que la última victoria de los blanquiazules en Gran Canaria se sitúa en noviembre de 2015, cuando Valerón todavía formaba parte del cuadro gallego.

Posibles alineaciones